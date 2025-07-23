Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Profil Shunsaku Tamiya, Bos Mainan Legendaris Tamiya yang Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |17:53 WIB
Profil Shunsaku Tamiya, Bos Mainan Legendaris Tamiya yang Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
Shunsaku Tamiya meninggal dunia pada 18 Juli 2025 di usia 90 tahun. (Foto: Tamiyablog)
JAKARTA - Dalam dunia mainan rakitan dan mainan miniatur, nama Tamiya identik dengan karya yang berkualitas dan inovasi. Namun, siapa sangka di balik merek produk global ini, terdapat sosok visioner yang membawa Tamiya ke kancah internasional selama puluhan tahun.

Salah satu sosok visioner tersebut ialah Shunsaku Tamiya, Chairman & Representative Director dari Tamiya Corporation, yang tutup usia pada 18 Juli 2025 di usia 90 tahun. Lewat tulisan ini, mari telusuri profil dan perjalanan hidup sosok legendaris ini.

Kehidupan dan Karier

Shunsaku lahir pada 19 Desember 1934. Ia menempuh pendidikan di Waseda University, lulus pada 1958. Selepas kelulusannya, ia segera bergabung ke Tamiya Shoji. Ia meniti karier menjadi manajer perencanaan, hingga menjadi Presiden pada 1977, dan akhirnya menjabat sebagai Chairman sejak 2024.

Kontribusi terhadap Tamiya

Meskipun bukan pendiri, Shunsaku mampu mengubah perusahaan yang awalnya hanya produsen model kayu menjadi raksasa plastik kit dan RC global. Ia juga terus menekankan kualitas produk, misalnya melalui motto “First in quality around the world.”

Shunsaku sendiri dikenal karena dedikasinya yang tinggi, dengan rutin menghadiri event luar negeri dan selalu berada di tengah kerumunan anak-anak penggemar di Shizuoka Hobby Show. Rekan-rekannya melabelinya sebagai “legenda” yang membawa kebahagiaan tak terhingga kepada generasi modeler.

 

Topik Artikel :
Profil Tokoh tamiya
