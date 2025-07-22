Untuk Pertama Kali, Netflix Gunakan Visual Efek AI dalam Pembuatan Filmnya

JAKARTA - Netflix untuk pertama kalinya menggunakan efek visual yang diciptakan oleh kecerdasan buatan (AI) generatif di salah satu seri acara originalnya, demikian diumumkan perusahaan streaming tersebut.

Ted Sarandos, Co-CEO Netflix, mengatakan bahwa AI yang menghasilkan video dan gambar berdasarkan perintah digunakan untuk menciptakan adegan bangunan runtuh dalam acara fiksi ilmiah Argentina, The Eternaut. Ia menjelaskan teknologi tersebut memungkinkan tim produksi untuk menyelesaikan rangkaian adegan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah.

Penggunaan AI generatif kontroversial di industri hiburan karena kekhawatiran bahwa AI tersebut menciptakan konten menggunakan karya orang lain tanpa persetujuan mereka, serta kekhawatiran bahwa AI akan menggantikan karya manusia.

Sarandos menyampaikan komentarnya tersebut saat Netflix mengumumkan kenaikan pendapatan sebesar 16% menjadi USD 11 miliar selama tiga bulan hingga akhir Juni dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba Netflix juga mengalami kenaikan dari USD 2,1 miliar menjadi USD 3,1 miliar.

Netflix mengatakan kinerja yang lebih baik dari perkiraan tersebut didorong oleh kesuksesan seri ketiga dan terakhir dari film thriller Korea Selatan, Squid Game, yang sejauh ini telah ditonton 122 juta kali.