Komdigi: Peta Jalan AI Akan Diuji Publik Mulai Bulan Depan

JAKARTA – Peta jalan kecerdasan buatan (AI) yang sedang digodok oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama pihak-pihak terkait akan mulai diuji coba publik mulai Agustus 2025, demikian disampaikan Wakil Menteri Komdigi (Wamenkomdigi) Nezar Patria. Menurut Nezar, pihaknya sedang membahas peta jalan ini dengan para pemangku kepentingan dan hasil pembahasan akan menjadi dokumen final yang akan diuji publik dalam waktu dekat.

"Setelah diskusi ini, kita simpulkan di akhir Juli, lalu nanti di bulan Agustus drafnya akan kita bawa ke uji publik," kata Nezar kepada wartawan di kantor Komdigi, Senin (21/7/2025).

Nezar mengatakan regulasi AI menjadi hal penting seiring perkembangan pesat teknologi tersebut. Menurutnya, teknologi AI saat ini semakin canggih, bahkan telah menuju physical AI atau kemampuan AI yang dapat melakukan aksi fisik dan nyata dengan perpaduan teknologi robotik.

Soal pemanfaatannya di Indonesia, Wamenkomdigi menjelaskan pemerintah tengah mengkaji kesiapan teknologi dan adopsi AI di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, layanan keuangan, pertanian, hingga pertambangan.

"Kita lihat tingkat kesiapan adopsinya sudah sejauh mana dan di bidang-bidang apa saja artificial intelligence ini bisa menyumbang atau memberi manfaat yang besar. Khususnya untuk optimasi proses produksi industri atau pendidikan, bagaimana dia bisa membantu proses belajar-mengajar tanpa harus mengurangi esensi dari makna pendidikan," ucapnya.