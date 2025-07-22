Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Login WhatsApp dengan Nomor yang Sudah Hilang Tanpa Perlu Verifikasi

Ahmad Ilham Fahlevi , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |18:09 WIB
5 Cara Login WhatsApp dengan Nomor yang Sudah Hilang Tanpa Perlu Verifikasi
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi WhatsApp kini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbincang santai dengan teman, urusan pekerjaan, hingga bertukar pesan penting dengan keluarga, semua bisa dilakukan melalui aplikasi ini.

Namun, terkadang nomor yang kita gunakan untuk login WhatsApp sudah tidak terpakai atau tidak aktif lagi. Umumnya, untuk bisa login kembali, WhatsApp memerlukan verifikasi melalui SMS atau panggilan ke nomor lama saat masuk kembali.

Kini, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan agar tetap bisa mengakses akun WhatsApp lama meskipun nomor sebelumnya sudah tidak tersedia. Berikut lima metode yang aman dan legal untuk login WhatsApp tanpa perlu verifikasi.

1. Reaktivasi Nomor Lama Lewat Provider

Jika nomor sebelumnya sudah didaftarkan menggunakan KTP pribadi, nomor tersebut dapat langsung diaktifkan kembali dengan mengunjungi gerai resmi operator.

Setelah itu, kamu akan diberikan SIM card baru dengan nomor yang sama. Setelah diaktifkan, cukup masuk ke WhatsApp seperti biasa dan verifikasi melalui SMS bisa digunakan lagi. Metode ini aman dan sangat direkomendasikan jika nomor tersebut atas nama kamu pribadi.

2. Hubungi Langsung Dukungan WhatsApp

Apabila kartu SIM lama tidak dapat diakses dan tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali, alternatif lainnya adalah dengan langsung menghubungi WhatsApp melalui email: [email protected].

Jelaskan permasalahan secara rinci (nomor yang digunakan sebelumnya, kapan terakhir kali digunakan, dan jika memungkinkan, sertakan bukti akunmu). Umumnya, mereka akan membantu proses pemulihan atau pemindahan akun ke nomor yang baru.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/16/3178343//ilustrasi-8JCP_large.jpg
Meta Segera Larang Perusahaan AI Tawarkan Akses Chatbot Via WhatsApp Business API
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/16/3178080//ilustrasi-QcUb_large.jpg
Penyebab Sering Ditelpon Nomor Tidak Dikenal dan Cara Blokirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/16/3177805//ilustrasi-EOVh_large.jpg
Cara Membuat Akun X Menjadi Privat dengan Laptop dan HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement