5 Cara Login WhatsApp dengan Nomor yang Sudah Hilang Tanpa Perlu Verifikasi

JAKARTA - Aplikasi WhatsApp kini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbincang santai dengan teman, urusan pekerjaan, hingga bertukar pesan penting dengan keluarga, semua bisa dilakukan melalui aplikasi ini.

Namun, terkadang nomor yang kita gunakan untuk login WhatsApp sudah tidak terpakai atau tidak aktif lagi. Umumnya, untuk bisa login kembali, WhatsApp memerlukan verifikasi melalui SMS atau panggilan ke nomor lama saat masuk kembali.

Kini, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan agar tetap bisa mengakses akun WhatsApp lama meskipun nomor sebelumnya sudah tidak tersedia. Berikut lima metode yang aman dan legal untuk login WhatsApp tanpa perlu verifikasi.

1. Reaktivasi Nomor Lama Lewat Provider

Jika nomor sebelumnya sudah didaftarkan menggunakan KTP pribadi, nomor tersebut dapat langsung diaktifkan kembali dengan mengunjungi gerai resmi operator.

Setelah itu, kamu akan diberikan SIM card baru dengan nomor yang sama. Setelah diaktifkan, cukup masuk ke WhatsApp seperti biasa dan verifikasi melalui SMS bisa digunakan lagi. Metode ini aman dan sangat direkomendasikan jika nomor tersebut atas nama kamu pribadi.

2. Hubungi Langsung Dukungan WhatsApp

Apabila kartu SIM lama tidak dapat diakses dan tidak memungkinkan untuk diaktifkan kembali, alternatif lainnya adalah dengan langsung menghubungi WhatsApp melalui email: [email protected].

Jelaskan permasalahan secara rinci (nomor yang digunakan sebelumnya, kapan terakhir kali digunakan, dan jika memungkinkan, sertakan bukti akunmu). Umumnya, mereka akan membantu proses pemulihan atau pemindahan akun ke nomor yang baru.