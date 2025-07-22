Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |19:04 WIB
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kendaraan bermotor dianggap menjadi penyumbang polusi udara terbesar karena angka populasinya terus meningkat. Karena itu, sejumlah negara mewajibkan masyarakatnya menggunakan kendaraan listrik, khususnya di pusat kota.

1. Wajib Motor Listrik

Hal ini sebagaimana diterapkan di Vietnam.  Pemerintah mewajibkan masyarakat di pusat kota Hanoi beralih ke motor listrik. Besarnya pengguna sepeda motor bensin dianggap membuat kualitas udara di kota tersebut di bawah batas ambang aman.

Melansir Bikesrepublic, Selasa (22/7/2025), Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengumumkan hal tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Artinya, masyarakat Vietnam di beri waktu kurang dari satu tahun untuk beralih ke motor listrik.

Diketahui, Hanoi dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Bukan cuma udara, sungai-sungai di ibu kota Vietnam itu juga tercemar dengan laporan melebihi ambang batas aman.

Untuk tahap pertama, aturan ini hanya berlaku untuk wilayah yang berada di dalam lingkaran Ring Road 1. Itu berarti hanya di area pusat kota yang diwajibkan menggunakan motor listrik demi menekan polusi udara.

Perdana Menteri juga menginstruksikan Komite Rakyat Hanoi untuk menyiapkan rencana aksi yang jelas guna menghapuskan sepeda motor berbahan bakar fosil mulai pertengahan 2026.

2. Diterapkan Bertahap

Fase implementasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap, mulai 1 Juli 2026 dengan larangan akan ditetapkan pada Ring Road 1. Kemudian meluas ke Ring Road 2 pada 1 Januari 2028, termasuk pembatasan mobil bensin pribadi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Motor motor listrik Sepeda Motor
