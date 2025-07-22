Dihantam Masalah Finansial, Neta Sebut Operasional di Indonesia Tetap Normal

JAKARTA - Neta tengah dilanda isu krisis finansial di China yang berdampak secara global. Namun, Neta Auto Indonesia memastikan operasional di Tanah Air, seperti penjualan dan layanan purnajual masih berjalan seperti biasa.

1. Operasional Normal

Diketahui, Neta mengambil langkah restrukturisasi untuk mengatasi masalah finansial. Namun, hal ini tidak berdampak pada pelayanan Neta pada sejumlah negara, seperti Thailand, Brasil, dan Indonesia.

"Saat ini, mayoritas anak perusahaan luar negeri Hozon New Energy seperti Neta Auto Thailand, Neta Auto Brasil dan Neta Auto Indonesia serta sejumlah mitra Neta di seluruh dunia tetap menjalankan operasional bisnis secara normal," demikian pernyataan resmi Neta, dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Hozon New Energy sebagai induk perusahaan Neta berkomitmen menjaga komunikasi yang terbuka dan tepat waktu dengan seluruh anak perusahaan dan mitra terkait, guna menyampaikan informasi terkini mengenai proses restrukturisasi serta langkah-langkah penting yang akan diambil ke depan.

"Perlu kami tegaskan, subjek restrukturisasi ini hanya mencakup Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. Restrukturisasi ini tidak mencakup anak perusahaan luar negeri maupun kegiatan kerja sama internasional yang dijalankan di bawah merek Neta oleh entitas selain Hozon New Energy. Selama proses berlangsung, Hozon New Energy berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasional dasar bisnis internasionalnya," tulis Neta.

2. Neta Restrukturisasi

Saat ini, Hozon New Energy sedang membuka pintu bagi investor agar kegiatan operasional mereka tetap berjalan lancar. Proses ini dilakukan sejak 30 Juni - 30 Juli 2025, dan akan diseleksi oleh Administrator. Tapi diharapkan ada lebih banyak investor yang melakukan pendaftaran.