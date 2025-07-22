Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Hybrid di Indonesia Semester I/2025 Tembus 28.817 Unit, Ini Merek Terlaris

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |17:51 WIB
Penjualan Mobil Hybrid di Indonesia Semester I/2025 Tembus 28.817 Unit, Ini Merek Terlaris
Penjualan Mobil Hybrid di Indonesia Semester I/2025 Tembus 28.817 Unit, Ini Merek Terlaris (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan wholesales alias pengiriman dari pabrik ke diler pada semester I/2025. Tercatat, sebanyak 28.817 unit mobil hybrid terdistribusi pada Januari-Juni 2025.

1. Penjualan Mobil Hybrid

Angka tersebut naik 0,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, penjualan mobil hybrid mencapai 24.775 unit. Hal ini disebabkan banyaknya pilihan mobil hybrid yang diluncurkan sejumlah brand.

Secara rinci, pada Juni 2025, penjualan mobil hybrid sebesar 5.998 unit. Jumlah ini menguat setelah menurun pada April yang mencatatkan 4.500 unit, dan Mei dengan pengiriman 4.355 unit.

Merek terlaris dengan produk hybrid adalah Toyota dengan mengandalkan Kijang Innova Zenix. Sepanjang enam bulan awal tahun ini, produsen asal Jepang itu berhasil mendistribusikan mobil hybrid ke seluruh diler di Indonesia sebesar 16.081 unit.

Berikutnya adalah Suzuki yang mengandalkan XL7 Hybrid, Ertiga Hybrid, dan model terbarunya Fronx Hybrid. Tercatat pada semester I/2025, Suzuki melak lakukan penjualan wholesales sebesar 8.513 unit.

Hyundai tak mau kalah, meski bermain di segmen yang lebih premium, mobil hybrid mereka, seperti Santa Fe, Tucson, dan terbaru Palisade, laris di pasaran. Produsen asal Korea Selatan itu mencatatkan penjualan sebesar 1.544 unit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/15/3170364/suzuki_fronx-3bBN_large.jpg
Daftar Mobil Hybrid Terlaris Agustus 2025, Suzuki Fronx Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/52/3162693/suzuki_fronx-HLxd_large.jpg
Mobil Hybrid Terlaris di Indonesia Juli 2025, Suzuki Fronx Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/52/3125746/honda_crv-GCPt_large.jpg
Jika Mobil Hybrid Bebas Ganjil-Genap, Penjualan Meningkat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/52/3115319/toyota_innova_zenix_hybrid-Kf97_large.jpg
Ada Insentif Mobil Hybrid, Harga Toyota Innova Zenix Turun Rp13 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/52/3114840/honda_step_wgn-cVFL_large.jpg
Ada Insentif, Honda Bakal Siapkan Mobil Hybrid Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/52/3113005/mobil_hybrid-keAj_large.jpg
Pemerintah Akhirnya Resmi Berikan Insentif untuk Mobil Hybrid
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement