Penjualan Mobil Hybrid di Indonesia Semester I/2025 Tembus 28.817 Unit, Ini Merek Terlaris

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan wholesales alias pengiriman dari pabrik ke diler pada semester I/2025. Tercatat, sebanyak 28.817 unit mobil hybrid terdistribusi pada Januari-Juni 2025.

1. Penjualan Mobil Hybrid

Angka tersebut naik 0,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, penjualan mobil hybrid mencapai 24.775 unit. Hal ini disebabkan banyaknya pilihan mobil hybrid yang diluncurkan sejumlah brand.

Secara rinci, pada Juni 2025, penjualan mobil hybrid sebesar 5.998 unit. Jumlah ini menguat setelah menurun pada April yang mencatatkan 4.500 unit, dan Mei dengan pengiriman 4.355 unit.

Merek terlaris dengan produk hybrid adalah Toyota dengan mengandalkan Kijang Innova Zenix. Sepanjang enam bulan awal tahun ini, produsen asal Jepang itu berhasil mendistribusikan mobil hybrid ke seluruh diler di Indonesia sebesar 16.081 unit.

Berikutnya adalah Suzuki yang mengandalkan XL7 Hybrid, Ertiga Hybrid, dan model terbarunya Fronx Hybrid. Tercatat pada semester I/2025, Suzuki melak lakukan penjualan wholesales sebesar 8.513 unit.

Hyundai tak mau kalah, meski bermain di segmen yang lebih premium, mobil hybrid mereka, seperti Santa Fe, Tucson, dan terbaru Palisade, laris di pasaran. Produsen asal Korea Selatan itu mencatatkan penjualan sebesar 1.544 unit.