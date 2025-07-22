Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sensasi Jajal Mitsubishi Destinator di Sentul: Torsi Gahar dengan Suspensi Stabil

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |12:01 WIB
Sensasi Jajal Mitsubishi Destinator di Sentul: Torsi Gahar dengan Suspensi Stabil
Mitsubishi Destinator. (Foto: Fadli/Okezone)
A
A
A

JAKARTA Mitsubishi Destinator resmi debut global di Indonesia pekan lalu, pada 17 Juli 2025, sebagai SUV 7-seater yang dirancang untuk petualangan keluarga. Menyusul peluncuran ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengajak awak media untuk menjajal langsung ketangguhan Destinator di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/7/2025).

Guna menampilkan kemampuan dari Destinator, MMKSI membangun lintasan di sirkuit dan jalan raya sekitar Sentul, mulai dari trek lurus, tikungan tajam, lintasan basah, dan zig-zag.

Kesan pertama Okezone saat masuk ke dalam kabin, tepatnya di kursi pengemudi, adalah langsung merasakan posisi tinggi khas SUV. Wajar saja, ini berkat tingginya yang mencapai 1.780mm sehingga posisi jok bisa dibuat tinggi tanpa mengorbankan ruang kepala.

Tipe yang dicoba adalah Mitsubishi Destinator Ultimate, dan sebagian telah terpasang Premium Package, seperti speaker Yamaha, electric seat, dan power back door. Trim yang tidak dibekali fitur tersebut, seluruhnya dikontrol manual.

Kendati begitu, penyesuaian terhadap posisi mengemudi yang nyaman tetap bisa dilakukan dengan mudah, sehingga tak perlu khawatir bagi pengemudi dengan tinggi badan 165cm seperti redaksi Okezone yang menjajal mobil ini.

Poin plus pertama yang dirasakan adalah kemampuan putar balik yang tidak membutuhkan ruang besar. Mobil ini memiliki radius putar 5,4 meter. Meski memiliki panjang 4.680mm, namun tetap mudah melakukan u-turn.

 

Halaman:
1 2
      
