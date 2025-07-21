Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Neta Pastikan Operasional di Indonesia Tetap Normal di Tengah Isu Krisis Finansial

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |19:46 WIB
Neta Pastikan Operasional di Indonesia Tetap Normal di Tengah Isu Krisis Finansial
Isu krisis finansial tidak mempengaruhi operasional NETA di Indonesia. (Foto: Dok. Neta)
A
A
A

JAKARTA – Isu krisis finansial yang tengah menerpa Neta di negara asalnya, China, dikhawatirkan akan berdampak secara global. Namun, Neta Auto Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh pada operasionalnya di Tanah Air, seperti penjualan dan layanan purna jual.

Seperti diketahui, Neta sedang melakukan restrukturisasi untuk mengatasi masalah finansial yang tengah dialami. Namun, hal ini tidak berdampak pada pelayanan Neta di sejumlah negara, seperti Thailand, Brasil, dan Indonesia.

"Saat ini, mayoritas anak perusahaan luar negeri Hozon New Energy, seperti Neta Auto Thailand, Neta Auto Brasil, dan Neta Auto Indonesia, serta sejumlah mitra Neta di seluruh dunia tetap menjalankan operasional bisnis secara normal," demikian bunyi pernyataan resmi Neta.

Hozon New Energy, sebagai induk perusahaan Neta, berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan tepat waktu dengan seluruh anak perusahaan dan mitra terkait, guna menyampaikan informasi terkini mengenai proses restrukturisasi serta langkah-langkah penting yang akan diambil ke depan.

"Perlu kami tegaskan bahwa subjek restrukturisasi ini hanya mencakup Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. Restrukturisasi ini tidak mencakup anak perusahaan luar negeri maupun kegiatan kerja sama internasional yang dijalankan di bawah merek Neta oleh entitas selain Hozon New Energy. Selama proses berlangsung, Hozon New Energy berkomitmen untuk menjaga kelangsungan operasional dasar bisnis internasionalnya," tulis Neta.

Saat ini, Hozon New Energy sedang membuka pintu bagi investor agar kegiatan operasional mereka tetap berjalan lancar. Proses ini dilakukan sejak 30 Juni hingga 30 Juli 2025 dan akan diseleksi oleh Administrator. Diharapkan, lebih banyak investor yang melakukan pendaftaran.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
