Lengkapi Ekosistem IoT, OPPO Luncurkan Pad SE, Watch X2 Mini, dan Enco Buds3

Oppo memperkenalkan Pad SE, Watch X2 Mini, dan Enco Buds3 sebagai bagian dari ekosistem IoT. (Foto: OPPO)

JAKARTA – OPPO memperkenalkan tiga perangkat IoT terbarunya — OPPO Pad SE, OPPO Watch X2 Mini, dan OPPO Enco Buds3 — sebagai bagian dari ekosistem pintar dan terhubung. Ketiga perangkat ini hadir bersamaan dengan peluncuran OPPO Reno14 Series dan menunjukkan strategi OPPO untuk membangun ekosistem yang terhubung serta mudah digunakan untuk berbagai kalangan.

OPPO Pad SE

Perangkat pertama yang diperkenalkan adalah OPPO Pad SE, tablet dengan layar 11 inci, kecerahan 500 nits, dan lapisan Anti-Reflective Matte yang cocok digunakan untuk belajar dan menonton oleh seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.

OPPO Pad SE menggunakan baterai 9.340 mAh yang dapat digunakan hingga 11 jam nonstop, serta tetap stabil hingga 36 bulan pemakaian. Baterai ini didukung pengisian cepat 33W SUPERVOOC, yang dapat mengisi daya dalam waktu relatif singkat.

Sebagai tablet untuk seluruh anggota keluarga, OPPO Pad SE memiliki Kids Mode yang memungkinkan anak bereksplorasi dengan aman dan orang tua tetap memegang kendali. Selain itu, terdapat fitur AI dari Google Gemini, AI Assistant for Notes, serta AI Intelligent Document yang dapat membantu orang tua bekerja, memudahkan menulis, dan mengelola dokumen.

Fitur O+ Connect dan Screen Mirroring pada OPPO Pad SE memberikan integrasi mulus dari smartphone ke tablet untuk kerja atau hiburan.

OPPO Watch X2 Mini

Smartwatch ini hadir dengan desain kompak berukuran 1,32 inci dengan casing Glimmer Gold berlapis emas 18 karat, nyaman dipakai dan modis. OPPO Watch X2 Mini menggunakan dual-chip Snapdragon W5 + BES2800BP, dengan daya tahan baterai hingga 60 jam pada Smart Mode dan hingga 7 hari pada mode Power Saver.