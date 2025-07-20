Jabra Perkenalkan PanaCast 40 VBS untuk Ruang Meeting Kecil

JAKARTA – Jabra, merek global terkemuka di bidang solusi audio dan video, meluncurkan produk terbarunya, PanaCast 40 VBS, sebuah video bar berbasis Android yang dirancang khusus untuk ruang rapat berukuran kecil.

Dalam menjawab permasalahan jumlah ruang rapat kecil yang belum memiliki fasilitas konferensi video yang memadai, sehingga tidak dapat menangkap semua peserta secara merata dan menghalangi komunikasi yang inklusif. Sebab, kini banyak perusahaan yang mendorong karyawannya untuk kerja di kantor pascapandemi.

Spesifikasi

Dengan penggunaan kamera ganda dan teknologi penggabungan AI, PanaCast 40 VBS dapat merekam seluruh wilayah ruangan. Dari aspek audio, alat ini dilengkapi dengan 1 speaker dan 6 mikrofon yang menggunakan teknologi beamforming adaptif, yang secara cerdas menyaring dan menangkap suara dari semua arah di dalam ruangan.

Keunggulan lain yang dimiliki ialah kemudahan instalasinya. Dalam proses provisioning, instalasi perangkat dapat diatur tanpa mengeluarkannya dari kotak, cukup membuka panel kecil di kemasan untuk akses port kabel. Proses ini sangat mempercepat waktu penginstalan.

Dari sisi fleksibilitas, perusahaan kini dapat memulai dengan mode BYOD (Bring Your Own Device) tanpa harus berlangganan perangkat lunak tambahan, dan bisa di-upgrade ke sistem room-based bila dibutuhkan.