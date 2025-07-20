Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Fitur Quick Recap, Bisa Buat Ringkasan Beberapa Pesan Sekaligus

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |16:29 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur Quick Recap, Bisa Buat Ringkasan Beberapa Pesan Sekaligus
WhatsApp mengembangkan fitur Quick Recap. (Foto: WABetaInfo)
A
A
A

JAKARTA – Pada Juni, WhatsApp mengumumkan perilisan fitur yang disebut sebagai "Ringkasan Pesan" atau “Message Summaries” yang memungkinkan pengguna meringkas pesan yang belum dibaca. Kini, aplikasi perpesanan milik Meta itu dilaporkan tengah mengembangkan fitur “Ringkasan Cepat” atau “Quick Recap” yang tampaknya merupakan pengembangan dari “Ringkasan Pesan”.

Dilansir GSM Arena, "Ringkasan Pesan" hanya berfungsi untuk meringkas satu obrolan saja, sementara “Ringkasan Cepat” yang tengah dikembangkan akan memungkinkan pengguna meringkas pesan dari beberapa percakapan sekaligus.

Menurut pelacak fitur WABetaInfo, "Ringkasan Cepat" akan memungkinkan pengguna meringkas pesan hingga lima percakapan. Pengguna hanya perlu memilih obrolan di tab Obrolan, mengetuk ikon menu tiga titik di pojok kanan atas, dan mengeklik "Ringkasan Cepat".

WABetaInfo melaporkan bahwa, seperti “Ringkasan Pesan”, Ringkasan Cepat juga menggunakan teknologi Pemrosesan Pribadi Meta untuk menghasilkan ringkasan pesan, memastikan pesan asli dan ringkasan pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, bahkan oleh Meta atau WhatsApp.

Selain itu, seperti Ringkasan Pesan, Ringkasan Cepat bersifat opsional dan dinonaktifkan secara default. Obrolan yang dilindungi oleh "Privasi Obrolan Lanjutan" tidak dapat diringkas menggunakan Quick Recap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175848//ilustrasi-JgdT_large.jpg
Cara Mudah Ganti Nomor WhatsApp ke Nomor Baru Tanpa Kehilangan File
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175580//ilustrasi-xryO_large.jpg
Apakah pesan WA yang Sudah Dihapus Bisa Dilihat Orang Lain? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/16/3175078//ilustrasi-5OC2_large.jpg
Cara Melihat Status WhatsApp Orang Lain Tanpa Ketahuan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement