WhatsApp Kembangkan Fitur Quick Recap, Bisa Buat Ringkasan Beberapa Pesan Sekaligus

JAKARTA – Pada Juni, WhatsApp mengumumkan perilisan fitur yang disebut sebagai "Ringkasan Pesan" atau “Message Summaries” yang memungkinkan pengguna meringkas pesan yang belum dibaca. Kini, aplikasi perpesanan milik Meta itu dilaporkan tengah mengembangkan fitur “Ringkasan Cepat” atau “Quick Recap” yang tampaknya merupakan pengembangan dari “Ringkasan Pesan”.

Dilansir GSM Arena, "Ringkasan Pesan" hanya berfungsi untuk meringkas satu obrolan saja, sementara “Ringkasan Cepat” yang tengah dikembangkan akan memungkinkan pengguna meringkas pesan dari beberapa percakapan sekaligus.

Menurut pelacak fitur WABetaInfo, "Ringkasan Cepat" akan memungkinkan pengguna meringkas pesan hingga lima percakapan. Pengguna hanya perlu memilih obrolan di tab Obrolan, mengetuk ikon menu tiga titik di pojok kanan atas, dan mengeklik "Ringkasan Cepat".

WABetaInfo melaporkan bahwa, seperti “Ringkasan Pesan”, Ringkasan Cepat juga menggunakan teknologi Pemrosesan Pribadi Meta untuk menghasilkan ringkasan pesan, memastikan pesan asli dan ringkasan pesan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, bahkan oleh Meta atau WhatsApp.

Selain itu, seperti Ringkasan Pesan, Ringkasan Cepat bersifat opsional dan dinonaktifkan secara default. Obrolan yang dilindungi oleh "Privasi Obrolan Lanjutan" tidak dapat diringkas menggunakan Quick Recap.