Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Peneliti Ungkap Alasan Dihancurkannya Patung Firaun Wanita Sakti Setelah Lengser

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |17:26 WIB
Peneliti Ungkap Alasan Dihancurkannya Patung Firaun Wanita Sakti Setelah Lengser
Peneliti Ungkap Alasan Dihancurkannya Patung Firaun Wanita Sakti Setelah Lengser (via Livescience)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti mengungkap hancurnya patung firaun wanita sakti, Hatshepsut. Penemuan ini sedikit menyingkap fenomena di balik hancurnya patung Hatshepsut.

1. Firaun Hatshepsut

Selama 100 tahun terakhir, para ahli Mesir Kuno mengira setelah Hatshepsut meninggal, keponakan sekaligus penerusnya membalas dendam terhadapnya. Penerusnya sengaja menghancurkan semua patungnya untuk menghapus namanya dari ingatan publik.

Studi baru menemukan hal itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun banyak patung Hatshepsut sengaja dihancurkan, alasan di balik penghancurannya tidak ada hubungannya dengan jenis kelaminnya atau bahkan untuk menghapus keberadaannya, kata seorang ahli Mesir Kuno. 

Sebaliknya, patung-patung Hatshepsut dihancurkan untuk "menonaktifkan" dan menghilangkan kekuatan supernatural yang diduga dimilikinya. Hal ini menurut studi yang diterbitkan di jurnal Antiquity, melansir Live Science, Sabtu (19/7/2025).

Hatshepsut memerintah sekitar tahun 1473 hingga 1458 SM. Ia seorang firaun yang dikenal karena memerintahkan pembangunan kuil indah di Deir el-Bahri, dekat Thebes kuno (sekarang Luxor). Ia juga dikenal karena memerintahkan pelayaran yang sukses dari Mesir ke negeri yang dikenal sebagai "Punt", yang lokasi persisnya kini masih diperdebatkan. 

Ia adalah istri dan saudara tiri Firaun Thutmose II (memerintah sekitar tahun 1492 hingga 1479 SM). Ia seharusnya bertindak sebagai wali bagi anak tirinya, Thutmose III. Namun, alih-alih menjabat sebagai wali, ia menjadi firaun dengan haknya sendiri. Sementara Thutmose III bertindak sebagai rekan wali yang memiliki kekuasaan terbatas.

2. Patung Hatshepsut Dirusak

Setelah Hatshepsut wafat, banyak patungnya sengaja dirusak. Itu termasuk patung di situs Deir el-Bahri, tempat para arkeolog pada tahun 1920-an dan 1930-an menemukan sisa-sisa patungnya yang hancur terkubur di dalam lubang. 
Diyakini patung-patung ini dihancurkan atas perintah Thutmose III setelah Hatshepsut meninggal, sebagai bentuk pembalasan. Namun, studi baru ini menunjukkan patung-patung ini sebenarnya "dinonaktifkan secara ritual" dengan cara yang sama seperti patung-patung milik firaun lainnya.

Dalam studi tersebut, Jun Yi Wong, kandidat doktor Egiptologi di Universitas Toronto, memeriksa catatan arsip patung-patung dari Deir el-Bahri yang ditemukan pada 1920-an dan 1930-an. Wong menemukan patung-patung tersebut tidak dihancurkan di wajah dan prasastinya tidak dihancurkan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/56/3161417/peralatan_batu_berusia_satu_setengah_juta_tahun_ditemukan_di_sulawesi-pMPE_large.jpg
Peneliti Temukan Peralatan Batu Berusia 1,5 Juta Tahun di Sulawesi, Terkait Hobbit Purba?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/56/3147313/arkeolog_temukan_sepatu_kulit_raksasa_prajurit_romawi_berusia_2000_tahun-ynHT_large.jpg
Arkeolog Temukan Sepatu Kulit Raksasa Prajurit Romawi Berusia 2000 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/56/3147081/mosaik_era_romawi_dari_maroko_menggambarkan_pemandangan_perburuan-wj5g_large.jpg
Lewat Tumpukan Sampah, Peneliti Ungkap Bukti Restoran Cepat Saji Era Romawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/56/3145389/rekonstruksi_bagian_dari_los_abuelos_salah_satu_dari_3_kota_maya_kuno_yang_ditemukan_di_guatemala-Ohay_large.jpg
3 Kota Maya Kuno Berusia 3 Ribu Tahun Ditemukan di Belantara Hutan Guatemala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/56/3084239/kota_kuno_yang_hilang_ditemukan_berawal_dari_ketidaksengajaan-Xlj7_large.jpg
Cerita Arkeolog Temukan Kota Kuno yang Hilang, Berawal dari Ketidaksengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/56/3023815/foto_dan_bukit_amunisi_di_jebel_el_mudawwara_yang_menunjukkan_parit_tentara_yordania-rznY_large.jpg
Peneliti Berhasil Identifikasi Kamp Militer Asiria yang Dihancurkan Malaikat dalam Pengepungan Yerusalem
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement