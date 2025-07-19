Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Luncurkan Skutik Baru Harga Rp40 Jutaan, Mirip Italjet

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |14:45 WIB
Yamaha Luncurkan Skutik Baru Harga Rp40 Jutaan, Mirip Italjet
Yamaha Luncurkan Skutik Baru Harga Rp40 Jutaan, Mirip Italjet (great biker)




JAKARTA - Yamaha X Force 2025 resmi meluncur untuk pasar domestik Jepang. Skuter matic (skutik) gambot tersebut tampil dengan setang telanjang. Sekilas tampilan depan Yamaha X Force 2025 mirip motor ngabers asal Italia, Italjet.

1. Yamaha X Force

Melansir Greatbiker, Sabtu (19/7/2025), Yamaha X Force tampil dengan desain sporty berkat sudut-sudut bodinya yang tajam. Skutik gambot tersebut memiliki fascia yang tegas dengan bodi depan yang cukup besar sehingga memberikan kesan gagah.

Produsen memberikan windshield atau penghalang angin untuk memberikan kesan elegan. Lampu utamanya berukuran besar dengan desain meruncing dan sayap atau fairing yang dirancang mematah.

Secara dimensi, X Force memiliki panjang 1.920 mm, lebar 760 mm, dan tinggi 1.120 mm, serta ketinggian jok 815 mm. Namun, dilihat dari samping motor ini terlihat seperti buntung karena bodi belakang yang lebih pendek dibandingkan roda belakang karena memiliki jarak sumbu roda 1.340 mm.

Fiturnya juga terbilang canggih, dengan pencahayaan full LED, panel instrumen yang dapat terhubung ke ponsel melalui aplikasi Y-Connect, port pengisian daya ponsel, dan ruang penyimpanan atau bagasi yang luas.

 

