Ini Perbedaan Bus AKAP, AKDP, dan AJDP

JAKARTA - Apa perbedaan bus AKAP, AKDP, dan AJDP? Ketiga jenis tersebut memiliki sejumlah perbedaan.

Bus AKAP singkatan dari antar kota antar provinsi. AKDP singkatan dari antar kota dalam provinsi. Sementara AJDP adalah antar jemput dalam provinsi.

Jika menilik namanya, tentu ada perbedaan di antara ketiganya. Berikut ini perbedaaan bus AKAP, AKDP, dan AJDP, sebagaimana dihimpun Okezone pada Sabtu (19/7/2025):

1. Rute

Bus AKAP

Bus AKAP melayani rute antar kota berada di provinsi berbeda. Misalnya, bus menghubungkan Jakarta (DKI Jakarta) dengan Malang (Jawa Tengah).

Dengan rute yang relatif panjang dan melewati wilayah provinsi berbeda, bus AKAP memiliki trayek yang sudah diatur peraturan pemerintah dan memerlukan izin khusus dari Kementerian Perhubungan Permenhub) Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Bus AKDP

Bus AKDP melayani rute antar kota dalam satu provinsi. Contohnya perjalanan dari Malang ke Surabaya yang sama-sama berada di Provinsi Jawa Timur. Rutenya lebih pendek dan hanya melintasi kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

Bus AJDP

Bus AJDp difokuskan untuk layanan antar jemput antar kabupaten atau kota di dalam satu provinsi.

AJDP lebih ke rute lokal dengan jarak tempuh pendek, melayani mobilitas masyarakat antar daerah yang tidak terjangkau oleh AKDP atau AKAP secara langsung.

2. Tarif

Bus AKAP

Tarif bus AKAP ditentukan secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016. Tarif ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh dan areanya. Tarif dasarnya sekitar Rp119 per kilometer per penumpang untuk daerah Jawa, Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, dan Rp132 per kilometer untuk daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Bus AKDP

Tarif bus AKDP ditetapkan pemerintah daerah karena bus ini hanya beroperasi di dalam satu provinsi. Karena itu, tarif yang dikenakan bisa bervariasi antar provinsi. Tarifnya cenderung lebih ekonomis dibandingkan AKAP, dengan mempertimbangkan jarak yang pendek dan sifat rute lokal.

Bus AJDP

Tarif bus AJDP juga ditentukan secara lokal. Umumnya tarif bus AJDP lebih terjangkau karena melayani jarak sangat pendek untuk kebutuhan antar jemput di dalam provinsi. Tarif AJDP biasanya diatur langsung oleh lembaga pemerintah daerah sesuai dengan keadaan setempat.