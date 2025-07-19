Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial

JAKARTA - Deretan PO bus dengan komunitas penggemar terbesar di media sosial menarik diketahui. Banyak perusahaan otobus (PO) bus di Indonesia dengan memiliki basis penggemar yang fanatik.

Pencinta bus itu berkumpul membentuk komunitas, baik offline maupun online.

Buat banyak orang, bus bukan sekadar alat transportasi. Namun, bus bisa juga sebagai ajang berkomunikasi dan bertukar informasi tentang bodi, mesin, karoseri, bahkan interior livery bus.

Di antara ratusan PO, berikut deretan 5 PO ini dengan komunitas terbesar di media sosial Facebook, sebagaimana dihimpun Okezone pada Sabtu (19/7/2025):

1. PO Haryanto

Komunitas Haryanto Mania di Facebook saat ini diikuti sekitar 201 ribu anggota. Ini menjadikannya sebagai PO dengan komunitas terbesar di Facebook.

2. PO NPM (Naikilah Perusahaan Minang)

PO dari Padang, PO NPM, memiliki 170 ribu anggota komunitas NPM Mania di Facebook. Didirikan sejak 1937, NPM menjadi salah satu PO tertua dengan jejak budaya yang kuat di Sumatera Barat.

3. PO ALS (Antar Lintas Sumatera)

PO yang berasal dari Medan, ALS Mania memiliki sekitar 163 ribu anggota di Facebook. ALS memiliki komunitas besar di Pulau Sumatera. Trayeknya yang panjang (Medan–Jember) sering menjadi topik perjalanan komunitas di media sosial.