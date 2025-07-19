Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:17 WIB
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
PO Haryanto (Instagram/@haryantomaniaig)
A
A
A

JAKARTA - Deretan PO bus dengan komunitas penggemar terbesar di media sosial menarik diketahui. Banyak perusahaan otobus (PO) bus di Indonesia dengan memiliki basis penggemar yang fanatik. 

Pencinta bus itu berkumpul membentuk komunitas, baik offline maupun online.  

Buat banyak orang, bus bukan sekadar alat transportasi. Namun, bus bisa juga sebagai ajang berkomunikasi dan bertukar informasi tentang bodi, mesin, karoseri, bahkan interior livery bus. 

Di antara ratusan PO, berikut deretan 5 PO ini dengan komunitas terbesar di media sosial Facebook, sebagaimana dihimpun Okezone pada Sabtu (19/7/2025): 

1. PO Haryanto

Komunitas Haryanto Mania di Facebook saat ini diikuti sekitar 201 ribu anggota. Ini  menjadikannya sebagai PO dengan komunitas terbesar di Facebook. 

2. PO NPM (Naikilah Perusahaan Minang)

PO dari Padang, PO NPM, memiliki 170 ribu anggota komunitas NPM Mania di Facebook. Didirikan sejak 1937, NPM menjadi salah satu PO tertua dengan jejak budaya yang kuat di Sumatera Barat.

3. PO ALS (Antar Lintas Sumatera)

PO yang berasal dari Medan, ALS Mania memiliki sekitar 163 ribu anggota di Facebook. ALS memiliki komunitas besar di Pulau Sumatera. Trayeknya yang panjang (Medan–Jember) sering menjadi topik perjalanan komunitas di media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082233/po_juragan99_rilis_sleeper_bus_olive-Ixgq_large.jpg
PO Juragan99 Rilis Sleeper Bus Baru Olive dan Popeye, Dibekali Kabin Mewah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement