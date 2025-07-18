Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik

Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Motor listrik Honda menyetrum pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025. Pasalnya, pada pameran tahunan itu, pengunjung dapat membeli motor listrik Honda CUV e: seharga Honda Beat.

1. Motor Listrik Makin Dilirik

Pada Jakarta Fair 2025, main dealer Honda wilayah Jakarta-Tangerang, Wahana Makmur Sejati, memangkas harga Honda CUV e: dari Rp54,45 juta menjadi Rp19,263 juta. Banderol tersebut mirip-mirip dengan motor sejuta umat Honda Beat, yang dipasarkan mulai dari Rp18,93 juta.

Program yang diberikan selama pameran tersebut disambut positif pengunjung. Hal ini bisa dilihat dari penjualan lini motor listrik Honda selama Jakarta Fair 2025 yang berlangsung selama 25 hari penyelenggaraan pada 19 Juni hingga 13 Juli.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, menyebutkan pihaknya optimis dengan masa depan kendaraan listrik di Tanah Air.

"Penjualan lebih dari 300 unit EV selama JFK merupakan langkah awal yang kuat menuju ekosistem mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan masyarakat,” ucap Olivia Widyasuwita kepada wartawan.

Motor listrik Honda CUV e: di Jakarta Fair 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Menilik jumlah itu, jika dirata-rata, lini motor listrik Honda laku terjual sekitar 12 unit per harinya.

Sementara itu, pengunjung Jakarta Fair 2025, Adril, mengatakan diskon motor listrik Honda sangat menarik. Terlebih saat ini masyarakat mulai beralih ke kendaraan eletrifikasi.

"Luar biasa. Ini sangat menarik menurut saya," kata Adril, saat ditemui pada Jakarta Fair 2025.

Ia menilai, tak perlu meragukan kualitas motor listrik Honda. Secara spesifikasi, ia menyebut Honda CUV e: memiliki keunggulan perihal jarak tempuh.

Penggunaan satu baterai bisa menempuh jarak hingga 47,1 kilometer. Sementara CUV e: di desain dengan konsep penggunaan dua baterai.