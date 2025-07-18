Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |16:28 WIB
Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik
Wahana Honda Catat 5 Ribu Penjualan pada Jakarta Fair 2025, Motor Listrik Makin Dilirik (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik Honda menyetrum pengunjung Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025. Pasalnya, pada pameran tahunan itu, pengunjung dapat membeli motor listrik Honda CUV e: seharga Honda Beat. 

1. Motor Listrik Makin Dilirik

Pada Jakarta Fair 2025, main dealer Honda wilayah Jakarta-Tangerang, Wahana Makmur Sejati, memangkas harga Honda CUV e: dari Rp54,45 juta menjadi  Rp19,263 juta. Banderol tersebut mirip-mirip dengan motor sejuta umat Honda Beat, yang dipasarkan mulai dari Rp18,93 juta. 

Program yang diberikan selama pameran tersebut disambut positif pengunjung. Hal ini bisa dilihat dari penjualan lini motor listrik Honda selama Jakarta Fair 2025 yang berlangsung selama 25 hari penyelenggaraan pada 19 Juni hingga 13 Juli. 

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, menyebutkan pihaknya optimis dengan masa depan kendaraan listrik di Tanah Air. 

"Penjualan lebih dari 300 unit EV selama JFK merupakan langkah awal yang kuat menuju ekosistem mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih untuk kepercayaan dan dukungan masyarakat,” ucap Olivia Widyasuwita kepada wartawan.

Motor listrik Honda CUV e: di Jakarta Fair 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Motor listrik Honda CUV e: di Jakarta Fair 2025 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Menilik jumlah itu, jika dirata-rata, lini motor listrik Honda laku terjual sekitar 12 unit per harinya. 

Sementara itu, pengunjung Jakarta Fair 2025, Adril, mengatakan diskon motor listrik Honda sangat menarik. Terlebih saat ini masyarakat mulai beralih ke kendaraan eletrifikasi. 

"Luar biasa. Ini sangat menarik menurut saya," kata Adril, saat ditemui pada Jakarta Fair 2025.

Ia menilai, tak perlu meragukan kualitas motor listrik Honda. Secara spesifikasi, ia menyebut Honda CUV e: memiliki keunggulan perihal jarak tempuh. 

Penggunaan satu baterai bisa menempuh jarak hingga 47,1 kilometer. Sementara CUV e: di desain dengan konsep penggunaan dua baterai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177650/honda_rebel_cmx_110-mCzR_large.jpg
Dapat Penyegaran, Honda Rebel 1100 Punya Baju Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177100/shotaro_odate-XijM_large.jpg
Unik, Sosok Insinyur Honda Ini Punya Gaya Rambut Mirip Anime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175896/honda_prelude-d5nc_large.jpg
Baru Meluncur, Honda Terpaksa Hentikan Sementara Pemesanan Sedan Legendaris Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175850/honda_scoopy_edisi_kuromi-EMzL_large.jpg
Sasar Gen Z, Honda Scoopy Edisi Kuromi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173306/honda-Cq4i_large.jpg
Pasar Lesu, Honda Target Jual 5 Juta Motor Tahun Ini 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement