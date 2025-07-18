Advertisement
Tips Memilih CCTV untuk Perumahan: Keamanan Maksimal, Biaya Minimal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |17:48 WIB
Tips Memilih CCTV untuk Perumahan: Keamanan Maksimal, Biaya Minimal
Kamera cctv terbaik. (Foto: dok Pexels/Jakub Zerdzicki)
JAKARTA - Memasang CCTV di perumahan merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan keluarga serta properti yang dimiliki. Kehadiran kamera pengawas ini mampu membantu Anda memantau kondisi rumah secara real-time, mengantisipasi risiko kejahatan, dan memberikan bukti akurat jika terjadi hal yang tidak diinginkan di lingkungan sekitar.

Namun, memilih CCTV yang tepat bukanlah perkara mudah, terutama jika Anda menginginkan perlindungan maksimal tanpa harus menguras anggaran bulanan. Dengan berbagai pilihan teknologi dan harga yang ditawarkan di pasaran, Anda perlu memahami tips terbaik sebelum membeli kamera CCTV untuk perumahan Anda.

Tips Memilih CCTV untuk Perumahan

Berikut ini tips penting agar Anda dapat memilih CCTV dengan tepat, efektif, dan efisien untuk perumahan.

1. Tentukan Jenis CCTV

Langkah awal, tentukan apakah Anda memerlukan kamera indoor, outdoor, atau kombinasi keduanya. Kamera indoor cocok ditempatkan di ruang tamu atau dekat pintu masuk, sedangkan outdoor harus tahan cuaca untuk memantau area luar rumah. 

Mulailah dengan memetakan bagian rumah yang rawan atau strategis, seperti pintu utama, garasi, pagar depan, halaman belakang, dan area samping rumah yang sering luput dari pengawasan. Jika Anda memiliki rumah bertingkat, pertimbangkan pula pemasangan CCTV di tangga atau koridor antar-ruangan untuk memonitor aktivitas dalam rumah.

2. Pilih Kamera CCTV dengan Resolusi Tinggi

Resolusi kamera merupakan salah satu faktor terpenting dalam memilih CCTV. Kamera CCTV dengan resolusi tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih jelas dan detail, sehingga memudahkan Anda dalam mengidentifikasi wajah orang, plat kendaraan, atau barang yang terekam.

CCTV dengan resolusi rendah (misalnya 480p) akan menghasilkan gambar buram atau pecah saat dizoom, yang tentu mengurangi fungsi keamanan.

Idealnya, pilih CCTV minimal Full HD (1080p). Jika anggaran mencukupi, pilih yang sudah mendukung resolusi 2K atau 4K. Kamera beresolusi tinggi juga mendukung pengawasan area yang lebih luas tanpa kehilangan detail penting.

      
