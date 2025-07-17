Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

12 Ribu Baterai Motor Listrik Honda Kena Recall, Indonesia Terdampak?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |11:20 WIB
12 Ribu Baterai Motor Listrik Honda Kena Recall, Indonesia Terdampak?
Honda EM1 e: (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Honda Motor Co, Ltd mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk baterai motor listrik Mobile Power Pack e:. Recall ini disebabkan adanya temuan potensi kerusakan yang dapat menyebabkan kebakaran.

1. Honda Recall Baterai Motor Listrik

Produsen asal Jepang itu meminta seluruh pemilik unit terdampak segera menghentikan penggunaan baterai dan menghubungi diler. Pemilik nantinya mendapatkan baterai baru yang dinyatakan aman tanpa dikenakan biaya alias gratis.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya Honda menjaga keselamatan pengguna. Hal ini setelah insiden kebakaran dilaporkan akibat kebocoran elektrolit dari sel baterai yang rusak karena cacat pada proses pengelasan dan komponen internal.

Melansir keterangan resmi dalam laman Honda Jepang, produk yang terdampak memiliki nomor seri UAHD (DM5026Z) dengan nomor seri UAHD-1000001 hingga UAHD-1006999. Model itu diproduksi antara 2 Juli 2021 sampai 11 Januari 2020.

Selain itu, baterai dengan nomor seri UAHD-1007000 sampai UAHD-1019282 juga terdampak recall dengan produksi 11 Januari 2020 hingga 21 April 2020.

Disebutkan, jika baterai terus digunakan dalam kondisi ini, elektrolit yang bocor dapat menyebabkan pengendapan logam. Hal ini akan berujung pada korsleting dan potensi kebakaran. Semua baterai yang termasuk dalam daftar tersebut akan diganti dengan produk baru yang sudah diperbaiki.

Pemilik motor listrik Honda EM1 e: dan Honda CUV e: akan dihubungi diler melalui telepon atau media lain untuk penjadwalan pemeriksaan dan penggantian unit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177100/shotaro_odate-XijM_large.jpg
Unik, Sosok Insinyur Honda Ini Punya Gaya Rambut Mirip Anime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175896/honda_prelude-d5nc_large.jpg
Baru Meluncur, Honda Terpaksa Hentikan Sementara Pemesanan Sedan Legendaris Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175850/honda_scoopy_edisi_kuromi-EMzL_large.jpg
Sasar Gen Z, Honda Scoopy Edisi Kuromi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173306/honda-Cq4i_large.jpg
Pasar Lesu, Honda Target Jual 5 Juta Motor Tahun Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170769/honda_wn7-NAmx_large.jpg
Honda Luncurkan Motor Listrik Bergaya Naked, Harganya Hampir Rp300 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement