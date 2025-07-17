12 Ribu Baterai Motor Listrik Honda Kena Recall, Indonesia Terdampak?

JAKARTA - Honda Motor Co, Ltd mengumumkan penarikan kembali (recall) untuk baterai motor listrik Mobile Power Pack e:. Recall ini disebabkan adanya temuan potensi kerusakan yang dapat menyebabkan kebakaran.

1. Honda Recall Baterai Motor Listrik

Produsen asal Jepang itu meminta seluruh pemilik unit terdampak segera menghentikan penggunaan baterai dan menghubungi diler. Pemilik nantinya mendapatkan baterai baru yang dinyatakan aman tanpa dikenakan biaya alias gratis.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya Honda menjaga keselamatan pengguna. Hal ini setelah insiden kebakaran dilaporkan akibat kebocoran elektrolit dari sel baterai yang rusak karena cacat pada proses pengelasan dan komponen internal.

Melansir keterangan resmi dalam laman Honda Jepang, produk yang terdampak memiliki nomor seri UAHD (DM5026Z) dengan nomor seri UAHD-1000001 hingga UAHD-1006999. Model itu diproduksi antara 2 Juli 2021 sampai 11 Januari 2020.

Selain itu, baterai dengan nomor seri UAHD-1007000 sampai UAHD-1019282 juga terdampak recall dengan produksi 11 Januari 2020 hingga 21 April 2020.

Disebutkan, jika baterai terus digunakan dalam kondisi ini, elektrolit yang bocor dapat menyebabkan pengendapan logam. Hal ini akan berujung pada korsleting dan potensi kebakaran. Semua baterai yang termasuk dalam daftar tersebut akan diganti dengan produk baru yang sudah diperbaiki.

Pemilik motor listrik Honda EM1 e: dan Honda CUV e: akan dihubungi diler melalui telepon atau media lain untuk penjadwalan pemeriksaan dan penggantian unit.