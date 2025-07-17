Mitsubishi Destinator Resmi Debut Global di Indonesia

Mitsubishi Destinator Resmi Debut Global di Indonesia (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Mitsubishi Destinator resmi meluncur di Indonesia, Kamis (17/7/2025). Namun, Mitsubishi belum mengumumkan banderol dari midsize SUV tersebut.

1. Mitsubishi Destinator Debut Global di Indonesia

Mitsubishi Destinator debut secara global di Indonesia. Destinator akan dipamerkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

“All New Destinator adalah SUV untuk tujuh penumpang yang dirancang untuk mendorong keluarga memulai petualangan dengan nyaman,” ucap Presiden dan CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato, saat peluncuran.

SUV 7 penumpang ini menjadi model global ketiga Mitsubishi yang lahir di Indonesia. “Setelah MPV crossover Xpander, dan compact SUV Xforce3, dan akan dipasarkan secara global dengan fokus pada kawasan ASEAN," tuturnya.

Destinator juga akan diperkenalkan di pasar ASEAN lainnya, termasuk Vietnam dan Filipina. Selain itu, Mitsubishi akan memasarkannya di wilayah Asia Selatan, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor Mitsubishi Motors di Indonesia, Atsushi Kurita menekankan pentingnya kehadiran Destinator untuk pasar Indonesia.

“Merayakan ulang tahun Mitsubishi Motors di Indonesia yang ke-55, kami bangga memperkenalkan Mitsubishi All New Destinator," ucap Kurita.

Ia menjelaskan, Destinator dikembangkan dan diproduksi di Indonesia. Mitsubishi Destinator diproduksi di pabrik perakitan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kami yakin Destinator akan memperkuat posisi kami sebagai merek tepercaya di Indonesia," katanya.