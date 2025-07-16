Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Perketat Aturan, Basmi Konten Duplikat dan Tak Orisinal di Facebook

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |18:18 WIB
Meta Perketat Aturan, Basmi Konten Duplikat dan Tak Orisinal di Facebook
Facebook. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA Meta baru saja mengumumkan langkah tegas untuk menekan beredarnya konten tidak orisinal di Facebook sebagai upaya menjaga kualitas dan keaslian materi yang dibagikan para penggunanya. Kebijakan baru ini langsung menargetkan akun-akun yang kerap mengunggah ulang, mendaur ulang, atau memanfaatkan ulang konten pengguna lain tanpa memberikan kontribusi berarti ataupun atribusi yang layak.

Fokus utama dari aturan ini adalah menyingkirkan praktik-praktik seperti menyalin atau mengunggah video, foto, dan postingan teks milik kreator lain secara berulang tanpa izin maupun tanpa penambahan unsur kreatif. Bagi Meta, hal semacam ini telah merugikan pembuat konten asli serta menurunkan pengalaman pengguna secara menyeluruh, demikian dilansir Gadgets 360

Sistem baru Facebook kini mampu mendeteksi duplikasi video serta mengurangi distribusi konten yang dianggap salinan, sehingga kreator asli akan mendapatkan jangkauan dan kredit yang seharusnya dari hasil karyanya.

Sebagai bentuk sanksi, akun yang berulang kali terbukti menyalahgunakan konten orang lain akan kehilangan akses ke berbagai program monetisasi Facebook dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, distribusi postingan mereka akan ditekan secara signifikan, membuat jangkauan kontennya menurun drastis. Langkah selanjutnya, Meta juga tengah menguji fitur baru yang memungkinkan penambahan tautan ke sumber asli pada video yang terdeteksi sebagai salinan agar penonton lebih mudah menemukan pencipta konten sebenarnya.

Langkah tegas ini diambil menyusul tumbuhnya fenomena konten tidak orisinal dan spam, termasuk yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan. Sepanjang paruh pertama tahun 2025, Meta telah mengambil tindakan terhadap sekitar 500.000 akun yang terindikasi melakukan aktivitas spam atau interaksi palsu. Bahkan, sekitar 10 juta profil yang berpura-pura menjadi kreator kenamaan juga telah dihapus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176786//ilustrasi-HFS9_large.jpg
Meta Perketat Perlindungan Remaja dengan Filter PG-13 di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/18/3174398//ilustrasi-iy7Y_large.jpg
Gara-Gara Posting Facebook Kritik Presiden, Buruh Dijatuhi Hukuman Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/16/3173532//ilustrasi-m5CU_large.jpg
WhatsApp Tambah 6 Fitur Baru di iOS dan Android, Kini Bisa Kirim Live Photo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173185//ilustrasi-GdDS_large.jpg
Cara Mudah Melihat Tanggal Pembuatan Akun Facebook Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/16/3173080//ilustrasi-f5st_large.jpg
Laporan Ungkap Kelemahan Fitur Keamanan Remaja Meta di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/16/3172995//ilustrasi-4Hos_large.jpg
Meta Luncurkan Platform Berbagi Video AI Vibes
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement