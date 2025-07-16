Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Luncurkan Motor Sport Bermesin Hybrid, Intip Tampilannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |17:58 WIB
Yamaha Luncurkan Motor Sport Bermesin Hybrid, Intip Tampilannya
Yamaha FZ-X Hybrid. (Foto: Auto Car India)
A
A
A

JAKARTA Yamaha telah meluncurkan motor sport FZ-X Hybrid untuk memperluas portofolio lini produknya di India. Motor yang mengusung teknologi hybrid ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, hanya sekitar Rp28 jutaan.

Dilansir Autocar India, Yamaha FZ-X Hybrid hadir dengan desain retro klasik namun tetap bernuansa modern. Motor ini tampil gagah dengan model naked atau telanjang dan memiliki lekukan yang tegas.

Model ini dilengkapi dengan layar TFT berwarna, serta sudah menggunakan Integrated Starter Generator (ISG) yang memungkinkan fitur start/stop dan starter senyap. Dengan demikian, motor menjadi lebih hemat bahan bakar.

Secara keseluruhan, tampilannya tidak jauh berbeda dengan versi bensin. Pada bagian depan tersemat lampu utama berbentuk bulat dan bodi dengan banyak lekukan tajam. Tak lupa, velg alloy berukuran 17 inci memberikan kesan gagah pada motor ini.

Soal performa, FZ-X Hybrid mengusung mesin satu silinder berkapasitas 149 cc berpendingin udara, yang dapat menghasilkan tenaga 12,4 hp dan torsi puncak 13,3 Nm. Sistem hybrid dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, bukan untuk menambah performa motor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172235//yamaha_xmax_connect_tech_max_2025-8o7s_large.jpeg
Yamaha Luncurkan Xmax Connected TechMAX 2025 dengan Harga Khusus di IMOS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169736//yamaha_yzr_m1_bermesin_v4_untuk_motogp-eGJC_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Bermesin V4 untuk MotoGP, Lebih Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/53/3163982//yamaha_fascino-eHcV_large.jpg
Yamaha Luncurkan Motor Hybrid Baru, Harganya Mulai Rp14 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/53/3156495//yamaha_x_force-TZyP_large.jpg
Yamaha Luncurkan Skutik Baru Harga Rp40 Jutaan, Mirip Italjet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/53/3153965//yamaha_vinoora-TBvh_large.jpg
Skutik Yamaha Mirip Motor China Meluncur, Dibanderol Rp40 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/53/3146477//yamaha_mx_king_150-19wp_large.jpg
Ternyata Segini Harga Motor MX King 150 Bekas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement