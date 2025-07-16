Yamaha Luncurkan Motor Sport Bermesin Hybrid, Intip Tampilannya

JAKARTA – Yamaha telah meluncurkan motor sport FZ-X Hybrid untuk memperluas portofolio lini produknya di India. Motor yang mengusung teknologi hybrid ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, hanya sekitar Rp28 jutaan.

Dilansir Autocar India, Yamaha FZ-X Hybrid hadir dengan desain retro klasik namun tetap bernuansa modern. Motor ini tampil gagah dengan model naked atau telanjang dan memiliki lekukan yang tegas.

Model ini dilengkapi dengan layar TFT berwarna, serta sudah menggunakan Integrated Starter Generator (ISG) yang memungkinkan fitur start/stop dan starter senyap. Dengan demikian, motor menjadi lebih hemat bahan bakar.

Secara keseluruhan, tampilannya tidak jauh berbeda dengan versi bensin. Pada bagian depan tersemat lampu utama berbentuk bulat dan bodi dengan banyak lekukan tajam. Tak lupa, velg alloy berukuran 17 inci memberikan kesan gagah pada motor ini.

Soal performa, FZ-X Hybrid mengusung mesin satu silinder berkapasitas 149 cc berpendingin udara, yang dapat menghasilkan tenaga 12,4 hp dan torsi puncak 13,3 Nm. Sistem hybrid dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, bukan untuk menambah performa motor.