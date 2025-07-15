5 Cara Daftar AdSense YouTube Lewat HP

JAKARTA – Menghasilkan uang dari YouTube kini bisa dilakukan siapa saja, bahkan hanya bermodalkan ponsel. Google telah memudahkan proses pendaftaran AdSense bagi para kreator yang ingin memonetisasi channel tanpa harus menggunakan komputer. Semua langkah utama, mulai dari pemeriksaan syarat hingga pendaftaran AdSense, dapat diakses lewat aplikasi YouTube Studio atau browser di HP sehingga makin praktis untuk pemula maupun kreator berpengalaman.

AdSense adalah platform resmi dari Google untuk mendistribusikan pendapatan iklan ke kreator YouTube. Proses pengajuannya kini terintegrasi langsung dengan sistem YouTube, sehingga channel yang sudah memenuhi syarat monetisasi bisa langsung mengajukan permohonan lewat fitur yang tersedia di menu Penghasilan/Monetisasi pada aplikasi atau situs YouTube Studio di HP. Tanpa AdSense, fitur monetisasi video di channel Anda tidak akan aktif meski syarat sudah terpenuhi.

Berikut lima cara mudah untuk mendaftar AdSense YouTube lewat HP:

Pastikan Channel Memenuhi Syarat Monetisasi

Agar bisa mendaftar AdSense, channel YouTube kamu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Memiliki minimal 1.000 subscriber

Mendapat setidaknya 4.000 jam tayang publik dalam 12 bulan terakhir

Tidak melanggar pedoman komunitas dan aturan YouTube

Pantau perkembangan channel kamu melalui aplikasi YouTube Studio agar target persyaratan mudah tercapai.

Siapkan Akun Google dan Data Diri

Verifikasi akun Google yang terhubung dengan channel YouTube kamu. Siapkan juga data diri berikut:

Nama lengkap sesuai KTP/SIM/paspor

Alamat lengkap untuk pengiriman PIN verifikasi

Nomor HP aktif yang dapat dihubungi

Google akan meminta dokumen identitas dan bukti alamat saat proses verifikasi berlangsung.