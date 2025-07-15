Lebih dari Laptop: Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) sebagai Solusi Produktivitas dan Kreativitas Tanpa Kompromi, Hadir di Indonesia 25 Juli!

JAKARTA - Di tengah dinamika kerja hybrid yang menuntut perangkat ringkas namun bertenaga, para profesional dan kreator konten seringkali dipaksa memilih antara portabilitas tablet atau kekuatan laptop.

Menjawab tantangan tersebut, Huawei secara resmi mengumumkan HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025), sebuah tablet flagship yang dirancang untuk menjadi perangkat 3-in-1 yang mampu memberikan pengalaman lebih dari sebuah laptop.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Huawei Kembali mengumumkan tablet flagship terbarunya, HUAWEI MatePad Pro 12.2 tahun 2025, yang mulai tersedia tanggal 25 Juli 2025 mendatang dengan harga Rp12.999.000.

Pengalaman Produktivitas Lebih dari Laptop di Ujung Jari

Huawei MatePad Pro 12.2 (2025). (Foto: dok Huawei)

Kunci dari pengalaman selevel PC terletak pada tiga pilar utama: aksesori papan ketik inovatif, perangkat lunak perkantoran yang setara dengan versi desktop, dan aplikasi pencatatan cerdas. HUAWEI Glide Keyboard bukan sekadar aksesori, melainkan sebuah solusi cerdas yang sudah termasuk dalam paket penjualan.

Dilengkapi tempat khusus untuk menyimpan dan mengisi daya HUAWEI M-Pencil, masalah umum seperti kehilangan stylus kini teratasi. Keyboard ini menawarkan fleksibilitas luar biasa dengan mode PC Mode untuk bekerja, Creation Mode untuk menggambar, dan Split Mode yang memungkinkan keyboard tetap berfungsi meski terpisah dari tablet.