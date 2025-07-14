Cara Monetisasi YouTube Tanpa 1.000 Subscriber, Yuk Coba Sekarang

JAKARTA - YouTube kini memberikan peluang lebih luas bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan. Jika dulu syarat utama monetisasi adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kini YouTube telah memperbarui kebijakan YouTube Partner Program (YPP) sehingga monetisasi bisa dilakukan lebih cepat.

Berdasarkan kebijakan terbaru YouTube, kreator kini dapat mengajukan monetisasi meskipun belum memiliki 1.000 subscriber. Syarat utamanya adalah memiliki minimal 500 subscriber, mengunggah setidaknya tiga video publik dalam 90 hari terakhir, serta meraih 3.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir atau 3 juta penayangan Shorts dalam 90 hari terakhir. Selain itu, channel harus terhubung dengan akun AdSense aktif, mengaktifkan verifikasi dua langkah pada akun Google, dan mematuhi kebijakan monetisasi serta pedoman komunitas YouTube. Setelah syarat ini terpenuhi, kreator bisa mengakses fitur seperti Super Thanks, Super Chat, Super Stickers, dan Langganan Channel.

Cara Monetisasi YouTube Tanpa 1.000 Subscriber

Selain fitur resmi YouTube, ada beberapa cara lain yang diakui secara resmi dan bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dari channel YouTube, bahkan sebelum mencapai 1.000 subscriber:

Affiliate Marketing

Anda bisa mendaftar program afiliasi dari berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Setelah mendaftar, Anda akan mendapatkan link afiliasi yang bisa dipromosikan di deskripsi video. Setiap kali ada penonton yang membeli produk melalui link tersebut, Anda akan mendapatkan komisi. Cara ini tidak memerlukan jumlah subscriber atau jam tayang tertentu.

Sponsorship dan Endorsement

Banyak brand yang mencari channel dengan niche spesifik untuk mempromosikan produk mereka, meski jumlah subscriber masih di bawah 1.000. Anda bisa menawarkan kerja sama promosi, review, atau unboxing produk. Penghasilan didapat langsung dari brand, tanpa syarat subscriber dari YouTube.