Google Konfirmasi Rencana Gabungkan Android dengan ChromeOS

JAKARTA – Google secara resmi mengonfirmasi rumor tentang penggabungan Android dan ChromeOS menjadi satu sistem operasi. Menurut Sameer Samat, Presiden Ekosistem Android di Google, kedua sistem operasi tersebut akan digabungkan menjadi satu platform.

“... Kami akan menggabungkan ChromeOS dan Android menjadi satu platform, dan saya sangat tertarik dengan bagaimana orang-orang menggunakan laptop mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan,” kata Sameer Samat, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Rumor tentang rencana Google untuk menggabungkan menggabungkan Chrome OS ke dalam Android telah beredar selama beberapa waktu, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari Google. Android telah mendapatkan fitur-fitur khusus untuk layar besar, termasuk mode desktop khusus, kemampuan windowing yang ditingkatkan, dan penskalaan yang lebih baik untuk berbagai ukuran layar.

Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tujuan Google dengan langkah ini adalah untuk menjadi lebih kompetitif dengan iPad Apple. Hal ini akan memungkinkan pengguna menyelesaikan lebih banyak pekerjaan di tablet Android. Google juga dikabarkan sedang mengembangkan laptop Pixel, yang akan membantunya memperluas ekosistem produknya lebih jauh.

(Rahman Asmardika)