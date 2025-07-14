Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Konfirmasi Rencana Gabungkan Android dengan ChromeOS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |18:43 WIB
Google Konfirmasi Rencana Gabungkan Android dengan ChromeOS
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Google secara resmi mengonfirmasi rumor tentang penggabungan Android dan ChromeOS menjadi satu sistem operasi. Menurut Sameer Samat, Presiden Ekosistem Android di Google, kedua sistem operasi tersebut akan digabungkan menjadi satu platform.

“... Kami akan menggabungkan ChromeOS dan Android menjadi satu platform, dan saya sangat tertarik dengan bagaimana orang-orang menggunakan laptop mereka saat ini dan apa yang mereka lakukan,” kata Sameer Samat, sebagaimana dilansir GSM Arena.

Rumor tentang rencana Google untuk menggabungkan menggabungkan Chrome OS ke dalam Android telah beredar selama beberapa waktu, tetapi belum ada konfirmasi resmi dari Google. Android telah mendapatkan fitur-fitur khusus untuk layar besar, termasuk mode desktop khusus, kemampuan windowing yang ditingkatkan, dan penskalaan yang lebih baik untuk berbagai ukuran layar.

Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa tujuan Google dengan langkah ini adalah untuk menjadi lebih kompetitif dengan iPad Apple. Hal ini akan memungkinkan pengguna menyelesaikan lebih banyak pekerjaan di tablet Android. Google juga dikabarkan sedang mengembangkan laptop Pixel, yang akan membantunya memperluas ekosistem produknya lebih jauh.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176858//kadin-fBhU_large.jpg
Kadin-Google Percepat Digitalisasi UMKM dan Perluas Akses Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176274//originos_6-JIDg_large.jpg
OriginOS 6 Resmi Diluncurkan di China, Bakal Debut Global di Vivo X200 dan X Fold5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174499//originos_6-Uta5_large.jpg
Vivo Pamerkan Fitur OriginOS 6 Global, Tunjukkan Perubahan Besar dari FuntouchOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174438//ilustrasi-8DsA_large.jpg
Jawab Kekhawatiran, Google Pastikan Sideloading Tidak Akan Hilang dari Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174421//ilustrasi-xF9W_large.jpg
Daftar 10 Kata Terlarang di Mesin Pencarian Google dan Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172446//foto_ai-wZ2i_large.jpg
Prompt AI Gemini yang Lagi Viral: Foto Bareng Artis, Foto di Lift dan Polaroid
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement