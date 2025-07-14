Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Susah Dinyalakan, Coba 7 Tips Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |17:58 WIB
Motor Susah Dinyalakan, Coba 7 Tips Ini
JAKARTA - Sepeda motor memiliki banyak komponen teknis yang saling terikat untuk menyalakan mesin hingga berjalan. Namun, tak jarang motor susah dihidupkan meski sudah distarter berulang kali, yang bisa disebabkan berbagai faktor.

Ada banyak penyebab motor sulit dihidupkan. Tak hanya karena tegangan listrik aki 12V mulai lemah. Penyebab lainnya bisa berasal dari busi bermasalah, sistem bahan bakar tersumbat, sistem kelistrikan bermasalah, hingga kompresi mesin bocor.

Bagi orang awam, akan sulit mendeteksi penyebab motor sulit dihidupkan sehingga perlu ke bengkel. Jika sudah mengetahui penyebabnya, berikut cara mengatasi motor yang sulit dihidupkan seperti dibagikan Suzuki, dikutip pada Senin (14/7/2025):

1. Cek dan Isi Ulang Aki

Ukur tegangan aki dengan multitester. Kalau di bawah 12 volt, coba charge ulang atau ganti aki baru. Pastikan juga kabel-kabel dan terminalnya tidak longgar atau karatan.

2. Bersihkan atau Ganti Busi

Busi bisa dilepas dengan kunci busi. Lihat apakah ujungnya kotor, berkerak, atau basah. Kalau iya, keringkan dan bersihkan. Jika warnanya hitam pekat atau elektroda aus, sebaiknya diganti saja.

3. Bersihkan Sistem Bahan Bakar

Untuk motor karburator, coba bersihkan bagian jet, pelampung, dan saluran bensin. Bagi motor injeksi, gunakan cairan fuel system cleaner dan periksa apakah injektor masih menyemprot dengan baik. Ganti juga filter udara jika sudah sangat kotor.

4. Periksa Kelistrikan Starter

Pastikan tidak ada kabel yang putus, longgar, atau berkarat. Periksa juga bagian relay, sebab biasanya bagian ini bisa aus atau rusak karena sering terkena panas.

 

