HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Motor Honda Vario Terbaru 2025 Semua Tipe

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:51 WIB
Segini Harga Motor Honda Vario Terbaru 2025 Semua Tipe
Segini Harga Motor Honda Vario Terbaru 2025 Semua Tipe
JAKARTA – Segini harga motor Honda Vario terbaru 2025 untuk seluruh tipe. Honda Vario merupakan salah satu skutik yang populer di masyarakat. 

Motor ini menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan skutik dengan konsumsi bahar bakar irit. 

Vario tersedia dalam 2 tipe, yaitu Vario 125 dan Vario 160. Adanya 2 tipe ini membuat konsumen memiliki pilihan. 

Berapakah harga Honda Vario terkini? Berikut harga Honda Vario 125 dan Vario 160 terbaru per Juli 2025 berikut spesifikasinya: 

1. Harga Honda Vario 125

Vario 125 CBS : Rp23.910.000

Vario 125 CBS-ISS : Rp25.565.000

2. Spesifikasi Honda Vario 125 

