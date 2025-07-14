JAKARTA – Segini harga motor Honda Vario terbaru 2025 untuk seluruh tipe. Honda Vario merupakan salah satu skutik yang populer di masyarakat.
Motor ini menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan skutik dengan konsumsi bahar bakar irit.
Vario tersedia dalam 2 tipe, yaitu Vario 125 dan Vario 160. Adanya 2 tipe ini membuat konsumen memiliki pilihan.
Berapakah harga Honda Vario terkini? Berikut harga Honda Vario 125 dan Vario 160 terbaru per Juli 2025 berikut spesifikasinya:
Vario 125 CBS : Rp23.910.000
Vario 125 CBS-ISS : Rp25.565.000