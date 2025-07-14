Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perang Harga Bikin Kualitas Mobil Dipertanyakan?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |16:40 WIB
Perang Harga Bikin Kualitas Mobil Dipertanyakan?
Perang Harga Bikin Kualitas Mobil Dipertanyakan? (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perang harga mobil mulai terjadi di Indonesia. Sejumlah produsen China menurunkan banderol model yang dipasarkan. Langkah ini pun mulai diikuti brand Jepang. 

1. Perang Harga Efektif?

Mereka menurunkan harga sejumlah model, mulai dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Cara tersebut dinilai cukup efektif untuk strategi jangka pendek. Namun, apakah ini baik untuk jangka panjang? 

Pasalnya, cara ini juga bisa berdampak pada nilai brand tersebut. Konsumen pun pada gilirannya mungkin bakal mempertanyakan kualitas dari produk tersebut.

"Untuk jangka pendek mungkin iya (efektif), tapi untuk jangka panjang tidak (efektif). Kalau strategi harga dalam bentuk sales program menurut kami bisa dilakukan. Tapi kalau untuk pangkas harga, kita bisa baca sendirilah literasinya soal apa yang terjadi di pasar domestik sana dan bagaimana kekhawatiran mereka soal kualitas," kata Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, di Jakarta, dikutip pada Senin (14/7/2025).

2. Kualitas Produk 

Ia menjelaskan, Suzuki sudah berada di Indonesia selama 50 tahun. Pihaknya ingin tetap mempertahankan kualitas produk yang ditawarkan. Karena itu, memangkas harga bisa membuat konsumen meragukan kualitas yang diberikan Suzuki.

"Yang kami ingin jaga adalah kami sudah ada di Indonesia dari tahun 70-an, untuk menjaga nama baik Suzuki dengan produk kredibel, valuable, dan durable, kami fokus ke hal-hal tersebut," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173447/pabrik-q2h8_large.jpg
Besaran Insentif Mobil Diusulkan Berdasarkan TKDN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173417/penjualan_mobil-jIvQ_large.jpeg
Butuh Obat Mujarab Kembalikan Penjualan Mobil Jadi 1 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169539/toyota-RerV_large.jpg
Merek Mobil Terlaris di Indonesia Agustus 2025, Toyota Teratas dan Mitsubishi Merangsek Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169230/booth_mercedes_benz-rCtR_large.jpg
Imbas Perang Harga Mobil, Pesta Produsen Eropa Berakhir di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/15/3167653/mobil_china-6sZX_large.jpg
Brand China Disebut Banting Harga, Ini Penjelasan Gaikindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165974/giias-hDSp_large.jpg
Gaikindo Ungkap Ada 3 Brand Baru Daftar Masuk, dari China Lagi?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement