Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Lesu, Penjualan Mobil LCGC Anjlok Hampir 50 Persen

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |15:57 WIB
Pasar Lesu, Penjualan Mobil LCGC Anjlok Hampir 50 Persen
Pasar Lesu, Penjualan Mobil LCGC Anjlok Hampir 50 Persen (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan mobil baru di Indonesia masih lesu sepanjang tahun ini. Lesunya penjualan mobil juga terjadi di segmen low cost green car (LCGC). Padahal, LCGC merupakan mobil termurah yang dipasarkan di Tanah Air.

1. Penjualan LCGC Anjlok

Sepanjang Juni 2025, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan LCGC secara wholesales alias pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 7.762 sepanjang Juni 2025.

Angka tersebut turun 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pencapaian 15.252 unit. Sementara dibandingkan Mei 2025, angkanya juga turun 9 persen dari 8.546 unit.

Rinciannya, Daihatsu Sigra mencatatkan penjualan wholesales sebesar 2.742 unit pada Juni 2025. Namun, angka tersebut turun 10,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikutnya ada Honda Brio yang berada di urutan kedua dengan total distribusi dari pabrik ke diler sebesar 2.201 unit pada Juni 2025. Angka ini naik 69,43 persen dibandingkan Mei 2025.

Toyota Cayla ada di urutan ketiga dengan capaian sebanyak 1.662 unit. Penjualan tersebut turun sebesar 32,98 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Mobil LCGC terlaris selanjutnya adalah Daihatsu Ayla sebesar 747 unit dan Toyota Agya yang terjual sebanyak 410 unit.

Total, penjualan mobil LCGC sepanjang semester I 2025 sebanyak 64.063 unit. Jumlah tersebut turun 28,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dengan pencapaian 89.643 unit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176614/honda_brio-rpuV_large.jpg
Penjualan LCGC Anjlok 33,9 Persen hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176376/giias_2025-8oSX_large.jpg
10 Mobil Terlaris September 2025, Tak Ada Mobil China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176040/toyota-nXIB_large.jpg
10 Merek Mobil Terlaris September 2025, Toyota Teratas-BYD Terhempas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175843/giias-lMY4_large.jpeg
Naik Tipis, Penjualan Mobil di Indonesia September 2025 Capai 62.071 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175039/giias-IYP6_large.jpg
Penjualan Mobil Tahun Ini Diprediksi Hanya 750 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173417/penjualan_mobil-jIvQ_large.jpeg
Butuh Obat Mujarab Kembalikan Penjualan Mobil Jadi 1 Juta Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement