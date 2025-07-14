Pasar Lesu, Penjualan Mobil LCGC Anjlok Hampir 50 Persen

JAKARTA - Penjualan mobil baru di Indonesia masih lesu sepanjang tahun ini. Lesunya penjualan mobil juga terjadi di segmen low cost green car (LCGC). Padahal, LCGC merupakan mobil termurah yang dipasarkan di Tanah Air.

1. Penjualan LCGC Anjlok

Sepanjang Juni 2025, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan LCGC secara wholesales alias pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 7.762 sepanjang Juni 2025.

Angka tersebut turun 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pencapaian 15.252 unit. Sementara dibandingkan Mei 2025, angkanya juga turun 9 persen dari 8.546 unit.

Rinciannya, Daihatsu Sigra mencatatkan penjualan wholesales sebesar 2.742 unit pada Juni 2025. Namun, angka tersebut turun 10,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikutnya ada Honda Brio yang berada di urutan kedua dengan total distribusi dari pabrik ke diler sebesar 2.201 unit pada Juni 2025. Angka ini naik 69,43 persen dibandingkan Mei 2025.

Toyota Cayla ada di urutan ketiga dengan capaian sebanyak 1.662 unit. Penjualan tersebut turun sebesar 32,98 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Mobil LCGC terlaris selanjutnya adalah Daihatsu Ayla sebesar 747 unit dan Toyota Agya yang terjual sebanyak 410 unit.

Total, penjualan mobil LCGC sepanjang semester I 2025 sebanyak 64.063 unit. Jumlah tersebut turun 28,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dengan pencapaian 89.643 unit.