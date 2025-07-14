Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) memperlihatkan sejumlah mobil tampak kompak menggantung kantong plastik di bagian belakang. Hal ini membuat warganet penasaran. Apa isi kantong tersebut?

1. Viral Mobil Gantung Plastik Keresek di Wiper Belakang

Video tersebut diunggah akun Instagram @tkpmedan, yang memperlihatkan kebiasaan yang dinilai tak umum. Banyak yang menyatakan, kantong plastik tersebut berisi ikan segar atau makanan dengan bau menyengat.

Dalam video tersebut, tampak kantong berukuran cukup besar dengan isi yang cukup berat tergantung di wiper belakang. Diketahui, video tersebut diambil di Aceh, yang menjadikannya sebagai sebuah hal biasa.

"ADA YANG TAHU ISINYA?," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Alih-alih menyimpannya di bagasi, pemilik kendaraan memilih menggantungnya di luar kabin mobil. Ini memang terbukti efektif karena aroma amis dari ikan segar dan cairan yang biasa menetes dari kantong plastik tidak mengotori kabin.

2. Reaksi Warganet

"Ikan.. Saya dulu terkejut juga lihat mobil di belakangnya di letak ikan gini. Dalam hati saya, kok jatuh/diambil orang gimana tu ikan," kata @rin***.

"Biasanya beli ikan asin atau ikan seger biar gak bau cantelin," ujar @muh***.