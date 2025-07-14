Menperin Minta Toyota, Suzuki, hingga Daihatsu Tak Naikkan Harga Mobil dan PHK Karyawan

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu 3 produsen otomotif besar di Indonesia, yaitu Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Pertemuan ini berlangsung saat Menperin menghadiri World Expo 2025 Osaka.

1. Tak Naikkan Harga dan PHK

Menperin menyampaikan, kondisi industri otomotif Indonesia yang saat ini bergejolak. Menurutnya, hal ini akan semakin memburuk jika harga mobil naik dan ketiga produsen tersebut menerapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.

"Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional," kata Menperin dalam keterangannya, dikutip pada Senin (14/7/2025).

Permintaan tersebut disambut positif para petinggi Toyota, Suzuki, dan Daihatsu. Mereka memahami kekhawatiran pemerintah Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk menjaga harga tetap stabil dan mempertahankan tenaga kerja.

"Komitmen mereka kami apresiasi. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung stabilitas industri otomotif di Indonesia," ujar Agus.

2. Jaga Pasar Otomotif

Selain itu, Menperin membahas pentingnya menjaga pasar otomotif domestik Indonesia tetap atraktif dan kompetitif. Ia mengatakan, pemerintah Indonesia sedang mengupayakan deregulasi dan insentif fiskal untuk mendorong sektor otomotif.