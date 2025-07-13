Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Prancis Luncurkan Penyelidikan Kriminal Terhadap X Milik Elon Musk, Ini Sebabnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |18:30 WIB
Prancis Luncurkan Penyelidikan Kriminal Terhadap X Milik Elon Musk, Ini Sebabnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Prancis telah membuka penyelidikan kriminal untuk menyelidiki apakah algoritma pada platform X milik Elon Musk digunakan untuk mencampuri politik dalam negeri. Penyelidikan ini bermula dari dua pengaduan yang diajukan terhadap X pada Januari 2025.

Jaksa Paris Laure Beccuau pada Jumat, (11/7/2025) menyatakan bahwa para penyelidik akan memeriksa X dan para eksekutifnya atas dugaan manipulasi algoritma "untuk tujuan campur tangan asing". Beccuau tidak secara spesifik menyebut nama Elon Musk, pemilik X, sebagai salah satu pihak yang akan diperiksa.

Pengaduan pertama datang dari Eric Bothorel, seorang legislator dari partai Ensemble yang berhaluan tengah pimpinan Presiden Emmanuel Macron. Ia menuduh bahwa "berkurangnya keragaman suara dan pilihan" di X telah menciptakan lingkungan yang berbahaya. Bothorel juga mengkritik model moderasi platform tersebut karena kurang jelas dan menuduh Musk secara pribadi mengintervensi manajemennya, menurut France 24.

Pengaduan tersebut menggambarkan aktivitas X sebagai "bahaya nyata dan ancaman bagi demokrasi Prancis."

Keluhan kedua dilaporkan berasal dari seorang pejabat keamanan siber pemerintah yang mengklaim bahwa perubahan algoritma tersebut mempromosikan konten rasis dan homofobik, yang bertujuan untuk "merusak debat demokrasi di Prancis", demikian dilansir RT.

Pada Kamis, (10/7/2025) politisi Partai Sosialis Thierry Sother dan Pierre Jouvet mengajukan keluhan terpisah terhadap chatbot Grok milik Musk, yang baru-baru ini menghasilkan komentar anti-Semit dan komentar ofensif lainnya di X, termasuk pujian terhadap Adolf Hitler.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176025//perdana_menteri_prancis_sebastien_lecornu-5IiF_large.jpg
4 Hari Resign, Sebastien Lecornu Diangkat Kembali Jadi PM Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/16/3174987//ilustrasi-JAMH_large.jpg
Jaksa Prancis Buka Penyelidikan Kriminal Terhadap Asisten Suara Siri Milik Apple
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174828//pm_prancis_sebastien_lecornu_mundur-yrH8_large.jpg
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu Mundur Usai 27 Hari Menjabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834//elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172503//viral-WpaC_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dihukum 5 Tahun Penjara, Dituding Terima Dana Pilpres dari Khadafi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3171796//prancis-oDzp_large.jpg
Breaking News! Prancis Resmi Umumkan Pengakuan Negara Palestina
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement