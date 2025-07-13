IMOS Bakal Digelar pada September, Diharap Dorong Penjualan Motor

JAKARTA - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) akan kembali digelar tahun ini pada 24-28 September 2025. Gelaran yangdijadwalkanberlangsung di ICE BSD City, Tangerang ini diharapkan dapat mendorong penjualan sepeda motor di Indonesia pada akhir tahun.

Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), total penjualan sepeda motor di Indonesia pada semester pertama 2025 mencapai 3.104.629 unit. Dalam tiga bulan terakhir, tren penjualan dalam negeri menunjukkan pemulihan setelah melemah pada April yang hanya mencatatkan 406.692 unit.

Pertumbuhan tipis pasar domestik ditopang oleh peningkatan penjualan di pasar ekspor. Pada semester pertama tahun ini, ekspor sepeda motor dalam kondisi utuh (CBU) tercatat 268.743 unit atau tumbuh 11,8 persen dibandingkan enam bulan pertama tahun lalu.

Sigit Kumala, Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara IMOS 2025, menyampaikan, melemahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor disebabkan berbagai faktor. Sehingga, IMOS 2025 diharapkan menjadi pendorong penjualan sepeda motor tahun ini.

"Kondisi ini mendorong kami untuk menghadirkan IMOS 2025 dengan program yang lebih menarik dan berdampak ke penjualan. Pameran ini kami harapkan dapat memperkuat permintaan domestik dan menjadi panggung utama peluncuran inovasi dari berbagai merek," kata Sigit dalam keterangan resmi.