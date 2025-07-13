Mekanik Italia Bikin Mobil Paling Ramping di Dunia, Bentuknya Unik Super Tipis

JAKARTA - Mekanik dan YouTuber Italia Andrea Marazzi baru-baru ini menarik perhatian media internasional karena mengubah Fiat Panda tahun 1993 menjadi mobil paling ramping, yang dapat dikendarai di dunia.

Dilansir Oddity Central, foto mobil Fiat tipis Marazzi sekilas tampak seperti gambar buatan kecerdasan buatan atau AI, tetapi nyatanya mobil ternyata bisa dikendarai. Mobil ini dibangun oleh Marazzi untuk mewujudkan cita-citanya membuat mobil paling ramping di dunia.

Mobil karya Marazzi ini mempertahankan sebagian besar komponen Fiat Panda 1993, yang merupakan basisnya. Mobil ini memiliki lebar hanya 50 sentimeter, cukup untuk satu pengemudi, dan hanya memiliki satu lampu depan untuk membantu pengemudi melihat di malam hari.

Marazzi menghabiskan 12 bulan merakit Fiat Flat miliknya ini manual menggunakan '99 persen komponen asli' dari Fiat Panda 1993, bahkan mempertahankan keempat rodanya, meskipun rangkanya sangat tipis.

Setelah menjadi viral dengan mobilnya yang tidak biasa, Marazzi sekarang memfokuskan energinya pada pengajuan resmi untuk pengakuan Guinness World Record sebagai mobil tersempit yang pernah dibuat.

(Rahman Asmardika)