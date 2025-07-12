Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Luncurkan Fitur Baru pada Veo 3, Ubah Foto Jadi Video

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |13:27 WIB
Google Luncurkan Fitur Baru pada Veo 3, Ubah Foto Jadi Video
Google Luncurkan Fitur Baru pada Veo 3, Ubah Foto Jadi Video(Blog Google)
A
A
A

JAKARTA - Google resmi meluncurkan fitur baru untuk asisten kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Fitur ini dapat mengubah foto  ke video lewat Veo 3, generator video berbasis AI yang telah terintegrasi dengan Gemini. 

Fitur ini telah diperkenalkan pada Mei lalu. Aksesnya kini diperluas hingga ke 150 negara.

Fitur tersebut didasarkan model AI video ke teks Veo 3, yang dikembangkan Google DeepMind. Pengguna bisa meminta Gemini mengubah foto menjadi video durasi singkat.

"Kini, dengan kemampuan foto ke video di Gemini, Anda dapat mengubah foto favorit menjadi klip video berdurasi delapan detik dengan audio," kata Multimodal Generation Lead, Gemini, David Sharon, melansir blog Google, Sabtu (12/7/2025).

Ubah Foto ke Video 

Untuk mengubah foto menjadi video, pilih "Video" dari menu alat di kotak perintah dan unggah foto. Kemudian, jelaskan pemandangan dan instruksi audio apa pun. Gambar tersebut berubah menjadi video dinamis. 

Pengguna bisa berkreasi dengan menganimasikan objek sehari-hari, menghidupkan gambar dan lukisan, atau menambahkan gerakan pada pemandangan alam. Setelah video selesai, ketuk tombol bagikan atau unduh untuk dibagikan dengan teman dan keluarga.

Kemampuan ubah foto ke video mulai diluncurkan untuk pelanggan Google AI Pro dan Ultra di negara-negara tertentu di seluruh dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/16/3171137/google-igql_large.jpg
China Hentikan Penyelidikan Antimonopoli Google
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/16/3168300/google-1uzY_large.jpg
Komisi Eropa Denda Google Rp56 Triliun Gara-Gara Monopoli Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/57/3153107/google-fkho_large.jpg
Rugi Gara-Gara AI Overview, Penerbit Independen Ajukan Gugatan Antimonopoli ke Google
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/57/3147258/google-wqEa_large.jpg
Google Uji Ringkasan Audio, Bakal Pakai Gemini Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/54/3138403/google-ascR_large.jpg
Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Amerika, Google Digugat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/57/3138165/google-MoHc_large.jpg
Google Setuju Bayar Rp22,7 Triliun Terkait Pelanggaran Privasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement