Google Luncurkan Fitur Baru pada Veo 3, Ubah Foto Jadi Video

JAKARTA - Google resmi meluncurkan fitur baru untuk asisten kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Fitur ini dapat mengubah foto ke video lewat Veo 3, generator video berbasis AI yang telah terintegrasi dengan Gemini.

Fitur ini telah diperkenalkan pada Mei lalu. Aksesnya kini diperluas hingga ke 150 negara.

Fitur tersebut didasarkan model AI video ke teks Veo 3, yang dikembangkan Google DeepMind. Pengguna bisa meminta Gemini mengubah foto menjadi video durasi singkat.

"Kini, dengan kemampuan foto ke video di Gemini, Anda dapat mengubah foto favorit menjadi klip video berdurasi delapan detik dengan audio," kata Multimodal Generation Lead, Gemini, David Sharon, melansir blog Google, Sabtu (12/7/2025).

Ubah Foto ke Video

Untuk mengubah foto menjadi video, pilih "Video" dari menu alat di kotak perintah dan unggah foto. Kemudian, jelaskan pemandangan dan instruksi audio apa pun. Gambar tersebut berubah menjadi video dinamis.

Pengguna bisa berkreasi dengan menganimasikan objek sehari-hari, menghidupkan gambar dan lukisan, atau menambahkan gerakan pada pemandangan alam. Setelah video selesai, ketuk tombol bagikan atau unduh untuk dibagikan dengan teman dan keluarga.

Kemampuan ubah foto ke video mulai diluncurkan untuk pelanggan Google AI Pro dan Ultra di negara-negara tertentu di seluruh dunia.