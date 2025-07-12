Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Hancur Ditorpedo Jepang, Haluan Kapal Perang AS Ditemukan di Pasifik Selatan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |14:54 WIB
JAKARTA - Bagian haluan kapal perang Amerika Serikat (AS) USS New Orleans, yang hancur akibat torpedo Jepang pada 1942, telah ditemukan di dekat Pulau Guadalcanal di Samudra Pasifik Selatan.

1. Haluan Kapal Perang

Kapal selamat dari serangan tersebut. Namun, lebih dari 180 awak kapal penjelajah berat tersebut tewas ketika salah satu magasin amunisi kapal terkena torpedo dan meledak. Serangan itu merobek seluruh bagian depan kapal.

Bagian haluan kapal tersebut ditemukan selama operasi pemetaan dasar laut di Iron Bottom Sound, dekat Guadalcanal di Kepulauan Solomon, pada kedalaman 2.214 kaki (675 meter).

"Seharusnya kapal ini tenggelam," kata direktur Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut, Laksamana Muda Purnawirawan Samuel Cox, melansir Live Science, Sabtu (12/7/2025).

"Namun berkat upaya heroik krunya dalam mengendalikan kerusakan, USS New Orleans menjadi salah satu kapal penjelajah AS yang rusak paling parah dalam Perang Dunia II yang berhasil bertahan hidup," katanya.

New Orleans terkena serangan selama Pertempuran Tassafaronga di dekat Guadalcanal pada malam 30 November 1942. Saat itu kapal-kapal perang AS berusaha mencegat kapal perusak Jepang yang sedang mengirimkan pasokan ke pulau itu.

Pertempuran laut tersebut terjadi beberapa bulan setelah pendaratan sukses marinir dan tentara AS di Guadalcanal. Guadalcanal merupakan pangkalan militer utama Jepang yang akhirnya direbut pada Februari 1943.

2. Reruntuhan Perang

Reruntuhan haluan ditemukan kapal permukaan tanpa awak (USV) DriX milik Universitas New Hampshire. DriX memetakan dasar laut dengan peralatan sonar, menggunakan pulsa suara pantul untuk memperkirakan jarak.

 

