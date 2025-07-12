Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Berisiko, Komdigi Tak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |10:24 WIB
Berisiko, Komdigi Tak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI
Berisiko, Komdigi Tak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tidak merekomendasikan layanan kesehatan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal ini karena penggunaan AI bisa berisiko tinggi jika menggantikan peran dokter. 

Hal itu disampaikan Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi, R Wijaya Kusumawardhana.

"Kementerian Kesehatan memiliki DTO (Digital Transformation Office) dan sudah cukup berkembang. Namun, penggunaan AI yang harus dihindari karena berisiko tinggi artinya tidak semata-mata membiarkan layanan kesehatan diserahkan kepada AI," ujar Wijaya di kantornya, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Ia mencontohkan layanan kesehatan berbasis telemedicine. Layanan kesehatan itu menggunakan teknologi untuk mendiagnosis gejala pasien. Namun, ada batasan tegas yang diterapkan.

“AI tidak bisa serta-merta menggantikan peran dokter. Misalnya, AI tidak boleh menerbitkan resep sendiri. Di platform jika gejala mengarah ke penyakit serius, tetap akan dirujuk untuk pemeriksaan langsung oleh dokter atau ke rumah sakit,” katanya.

"Apalagi berhubungan dengan penyakit dalam harus berhati-hati lagi. Kalau flu tetap perlu dicermati kode etik kedokteran yang harus dicermati, jadi jangan sembarangan," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/57/3154652/staf_ahli_bidang_sosial_ekonomi_dan_budaya_komdigi_r_wijaya_kusumawardhana-nPA4_large.jpg
Komdigi Godok Regulasi Penggunaan AI, Harap Segera Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/56/3154326/chef_ai_aiman-b49h_large.jpg
Koki AI Bakal Operasikan Restoran di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/54/3150535/ai-3hfm_large.jpeg
Indonesia Dorong Kolaborasi Global demi Tata Regulasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/57/3148881/gemini-UBAv_large.jpg
Cara Membuat Gambar Realistis dengan Gemini yang Lagi Viral di Medsos
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement