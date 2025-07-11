Elon Musk dan xAI Luncurkan Model AI Grok 4, Diklaim Lebih Baik dari PhD

JAKARTA – Perusahaan rintisan AI milik Elon Musk, xAI, telah merilis model AI Grok 4 yang diklaim memiliki kemampuan penalaran dan kinerja lebih baik di berbagai bidang studi. Grok diperkenalkan dalam siaran langsung di X, bersamaan dengan Grok Heavy, sebuah sistem multi-agen yang berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah dan menghasilkan keluaran berkualitas lebih tinggi.

Langganan Grok 4 dan SuperGrok Heavy

Dalam sebuah unggahan di X pada Senin (7/7/2025), akun resmi xAI menampilkan siaran langsung berdurasi 48 menit, di mana Musk dan para pengembang xAI merinci berbagai aspek model AI Grok 4. Salah satu aspek yang membuat model baru ini mengungguli pendahulunya adalah pengetahuan akademis.

"Grok 4 lebih baik daripada gelar PhD di setiap mata pelajaran, tanpa terkecuali," kata Musk, sebagaimana dilansir Gadgets 360.

Tim yang mengumumkan model AI ini juga memamerkan performa Grok 4 di beberapa benchmark, termasuk Humanity's Last Exam. Ini adalah serangkaian 2.500 pertanyaan yang dirancang khusus untuk menguji sistem AI di berbagai subjek. xAI mengklaim bahwa Grok 4 mencetak skor 25,4 persen dalam pengujian tersebut, mengungguli model-model terdepan seperti Gemini 2.5 Pro milik Google (21,6 persen) dan o3-high milik OpenAI (21 persen).

Selain itu, Musk mengklaim bahwa dengan penggunaan alat, Grok Heavy mencetak skor setinggi 44,4 persen dalam pengujian tersebut, mengalahkan o3 milik OpenAI dengan Deep Research, yang mencetak skor 26 persen, dan Gemini 2.5 Pro dengan alat, yang mencapai 26,9 persen.