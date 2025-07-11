Advertisement
OTOMOTIF

Wuling New Binguo EV Meluncur, Harganya Mulai Rp279 Juta

Erha Aprili Ramadhoni-Jum'at, 11 Juli 2025 |20:18 WIB
Wuling New Binguo EV Meluncur, Harganya Mulai Rp279 Juta
Wuling New Binguo EV Meluncur, Harganya Mulai Rp279 Juta (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Wuling New Binguo EV resmi meluncur di Indonesia. Mobil listrik tersebut dibanderol mulai Rp279 juta. 

1. Wuling New Binguo EV

Mobil tersebut diluncurkan bertepatan dengan 8 tahun eksistensi Wuling di Indonesia. Wuling New Binguo EV dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Lite dan Pro. Ada sejumlah penyegaran pada New Binguo EV. 

Product Planning Wuling Motors, Alfonsus Marvel, menyebutkan Adanya pembaharuan pada Wuling New BinguoEV terdapat pada adanya fitur smart interconnection, electric foldable mirror.

"Lalu pilihan warna exterior yang semakin beragam, warna interior yang baru, dan juga adanya varian baru sehingga membuatnya semakin menarik di segmen EV hatchback,” katanya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025). 

Wuling New Binguo EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Wuling New Binguo EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Intip Spesifikasi Wuling New Binguo EV

Dari sisi eksterior, New Binguo EV varian Pro mengusung diamond shaped grille, X-shaped LED headlights dan tail lights, chrome ornament, serta velg dual-tone. Semantara varian Lite dilengkapi halogen headlamps dan taillights, velg single-tone, dan diamond shaped grille dengan ornamen berwarna silver.

New Binguo EV Lite dan Pro memiliki dimensi sama, yaitu panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, dan tinggi 1.580 mm, dengan wheelbase 2.560 mm. 

Dari interior, New Binguo EV Pro menggunakan nuansa warna interior Caramel Latte, jok berlapis kulit dengan leather covered steering wheel, pengaturan kursi pengemudi elektrik. 

Sementara New Binguo EV Lite mengenakan warna interior Mocha Latte dengan jok fabric, dan polyurethane steering wheel serta pengaturan kursi depan manual. 

 

Halaman:
1 2
      
