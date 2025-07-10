Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OpenAI Akan Luncurkan Web Browser Baru untuk Saingi Google Chrome

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |19:45 WIB
OpenAI Akan Luncurkan Web Browser Baru untuk Saingi Google Chrome
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA OpenAI, perusahaan pemilik ChatGPT, kini dikabarkan sedang mengembangkan peramban web (web browser) sendiri yang dirancang untuk bersaing dengan Google Chrome, pemimpin pasar saat ini. Peramban itu kemungkinan menggunakan basis kode sumber terbuka Chromium milik Google dan akan memungkinkan integrasi agen AI dengan Operator OpenAI, sehingga dapat menjalankan tindakan dan tugas atas nama pengguna.

Dilansir GSM Arena, peramban ini akan memiliki akses ke riwayat penelusuran pengguna yang menjadikannya ideal untuk agen AI. Dengan integrasi ini, agen AI tersebut akan dapat memesan sesuatu atas nama Anda, mengisi formulir, dan sebagainya, langsung di peramban.

Laporan tersebut mengklaim bahwa peramban ini "dirancang untuk menjaga beberapa interaksi pengguna dalam antarmuka obrolan bawaan seperti ChatGPT, alih-alih mengklik situs web". Masih belum jelas seperti apa interaksi yang dimaksud.

Yang mengkhawatirkan, laporan tersebut juga mengatakan bahwa ini adalah "bagian dari strategi OpenAI yang lebih luas untuk mengumpulkan data tentang perilaku pengguna di web", yang mungkin tidak menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Bahkan, sebuah sumber mengatakan OpenAI memutuskan untuk membangun perambannya sendiri, alih-alih ekstensi untuk peramban yang sudah ada, "agar memiliki kendali lebih besar atas data yang dapat dikumpulkannya".

Peramban OpenAI akan diluncurkan "dalam beberapa minggu mendatang", dan "bertujuan untuk menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah cara konsumen menjelajahi web secara fundamental". Tampaknya, peramban ini akan melakukannya dengan meminta chatbot untuk memberikan situs web, alih-alih mengetiknya di bilah alamat—sungguh revolusioner.

(Rahman Asmardika)

      
