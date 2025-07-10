Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy Z Flip 7 Resmi Meluncur, Cek Spesifikasi dan Harganya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |17:55 WIB
JAKARTA Samsung meluncurkan ponsel lipat clamshell Samsung Galaxy Z Flip 7 pada event Galaxy Unpacked pada 9 Juli 2025. Model baru Galaxy Z Flip ini hadir dengan beberapa perubahan kecil dari pendahulunya.

Galaxy Z Flip 7 hadir dengan layar yang lebih besar dari pendahulunya, menggunakan Dynamic AMOLED 2X 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz, resolusi FHD+, dan kecerahan puncak 2.600 nits. Layar cover ponsel ini pun ditingkatkan menggunakan layar Super AMOLED FlexWindow 4,1 inci dengan resolusi 1.048 x 948 piksel dan refresh rate 60Hz/120Hz yang dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 2.

Ponsel clamshell ini memiliki ketebalan 13,7 mm saat dilipat dan 6,5 mm saat dibuka dengan bobot yang relatif ringan, hanya 188 gram. Samsung juga memberikan peningkatan ketahanan pada engsel Galaxy Z Flip 7 dengan Armor Flexhinge dan rangka aluminium Armor baru yang dilengkapi sertifikasi IP48 untuk ketahanan terhadap air dan debu.

Performa Galaxy Z Flip 7 ditenagai oleh SoC Exynos 2500 yang didukung oleh RAM 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB. Baterai Galaxy Z Flip 7 ditingkatkan menjadi 4.300 mAh, dari 4.000 mAh pada model Galaxy Z Flip 6, dengan pengisian cepat 25W dan pengisian nirkabel 15W.

Untuk optik, bagian belakang memiliki kamera utama 50MP (OIS, F/1.8, 1.0μm) yang dipasangkan dengan lensa sudut ultra lebar 12MP (F/2.2, 1,12μm), dengan bagian depan menampung kamera swafoto 10MP (F/2.2, 1,12μm). Fitur penting lainnya termasuk.

 

