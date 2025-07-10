Advertisement
OTOMOTIF

Daftar Motor Bebek Bekas yang Masih Laku Keras

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |15:32 WIB
Daftar Motor Bebek Bekas yang Masih Laku Keras
JAKARTA - Daftar motor bebek bekas yang masih laku keras bisa menjadi pilihan bagi yang mencari kendaraan dengan harga terjangkau. Motor bebek bekas masih mudah ditemukan di pasaran. 

Motor bebek bekas umumnya dipilih karena harganya lebih terjangkau. Selain itu, motor bebek bekas dikenal irit bahan bakar hingga perawatannya lebih mudah.

Karena itu, masih ada sejumlah model motor bebek bekas yang diminati. Berikut daftar motor bebek bekas yang masih laku keras, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (10/7/2025): 

1. Honda Supra X 125 2012

Motor ini dikenal sebagai salah satu motor bebek tangguh, perawatan mudah, dan konsumsi bahan bakar irit.

Supra X 125R dibekali mesin 4-langkah SOHC 2 katup berpendingin udara dengan sistem bahan bakar karburator.  Supra X 125R  dibekali mesin kapasitas 124,8 cc. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga maksimum 9,3 PS pada 7.500 RPM serta torsi puncak 1,03 kgf.m pada 4.000 RPM.

Motor ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 3,7 liter, dan kapasitas oli mesin 0,7 liter untuk pergantian rutin. Harga bekas Honda Supra X 125 lansiran 2012 sekitar Rp6 jutaan.

2. Honda Supra Fit (2004-2006)

Honda Supra Fit (2004-2006) merupakan versi hemat dari seri Supra yang populer pada masanya. Honda Supra Fit mengusung mesin 100cc, 4-tak, SOHC, 2-klep, berpendingin udara. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga maksimal 7,29 PS pada 8.000 RPM dan torsinya menyentuh angka 0,74 kgf.m pada 6000 RPM.

Honda Supra Fit hadir dengan kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3,7 liter. Kapasitas oli mesinnya sekitar 1 liter, yang tergolong hemat dan mudah dalam perawatan.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
