HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diam-Diam Toyota Daftarkan Mobil Listrik Kembaran Suzuki e Vitara di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |06:01 WIB
JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) diam-diam mendaftarkan calon mobil baru mereka di Indonesia. Hal ini menandakan Toyota siap meramaikan pasar mobil listrik Tanah Air dengan model baru.

1. Toyota Urban Cruiser

Berdasarkan laman informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) DKI Jakarta, terdapat nama Urban Cruiser AT. Namun, tidak disebutkan apakah model tersebut menggunakan mesin konvensional, hybrid, atau listrik bertenaga baterai.

Sebagai informasi, Toyota menggunakan nama Urban Cruiser untuk model EV-nya, yang merupakan kembaran dari Suzuki e-Vitara. Mereka berbagi platform untuk dipasarkan di India, dengan sejumlah perbedaan diberikan pada tampilan depan.

Berdasarkan NJKB, Urban Cruiser AT memiliki harga Rp 616 juta. Perlu diketahui, nilai jual bukanlah patokan harga jual karena ada juga instrumen lain yang dikenakan sebelum ditetapkan sebagai harga on the road.

2. Mobil Baru Toyota di GIIAS 2025

Sebagai informasi, Toyota akan membawa lini model baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Setidaknya, ada dua model yang akan dibawa, terdiri atas mobil listrik dan hybrid. Namun, belum ada informasi lebih rinci mengenai mobil yang akan dibawa.

"Di GIIAS kali ini kami akan memperkenalkan model yang berteknologi baterai EV. Kami juga akan meluncurkan model GR Hybrid EV. Selain itu, kami juga akan menghadirkan model FCEV Toyota, yang pertama kali tampil di GIIAS," kata Public Relations Executive Officer PT TAM, Suci Rahmadhany di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

