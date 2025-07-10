Hyundai Ioniq 2 Meluncur Tahun Depan, Harga Lebih Murah dari Kona Electric

JAKARTA - Hyundai menyiapkan mobil listrik baru pada 2026. Produsen asal Korea Selatan itu mengonfirmasi sedang menyiapkan Ioniq 2 yang kabarnya meluncur tahun depan.

Melansir Thekoreancarblog, Kamis (10/7/2025), Hyundai menyiapkan Ioniq untuk menjadi mobil listrik dengan harga terjangkau. Kabarnya, mobil ini akan diposisikan di atas Inster dan di bawah Kona Electric, dari segi harga dan dimensinya.

Disebutkan, Ioniq 2 akan berbagi komponen dengan Kia EV2 untuk menekan biaya operasional. Sementara Ioniq 2 menggunakan platform Electric Modular Platform (E-GMP).

CEO Hyundai Eropa, Xavier Martinet, mengatakan Ioniq 2 akan diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat. Peluncurannya dijadwalkan pada kuartal III 2026. Sementara Kia EV2 dikabarkan meluncur lebih awal.

"Kami sangat terlibat dengan elektrifikasi lini model kami dan berencana untuk meningkatkan proporsi produk elektrifikasi kami dalam beberapa tahun ke depan," kata Martinet.