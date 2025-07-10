Diam-Diam Chery Daftarkan Mobil Pikap Double Cabin di Indonesia, Siap Saingi Triton-Hilux

Diam-Diam Chery Daftarkan Mobil Pikap Double Cabin di Indonesia, Siap Saingi Triton-Hilux (tangkapan layar)

JAKARTA - Chery berupaya melebarkan sayapnya di pasar otomotif Indonesia dengan meluncurkan sejumlah model. Diam-diam produsen asal China itu mendaftarkan pikap double cabin.

Chery Daftarkan Pikap Double Cabin

Berdasarkan data dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang diumumkan pada 20 Mei 2025, No. 31/DI/2025 dengan nomor permohonan A00202502598, tercatat nama Chery Automobile Co. Ltd. yang beralamat di Wuhu, China.

Dalam laporan tersebut, model yang didaftarkan adalah pikap double cabin. Ini berasal dari sub-merek khusus pikap, yakni Himla dan Rely. Keduanya belum lama ini diperkenalkan Chery di China.

Model yang didaftarkan memiliki desain gagah dengan kesan retro karena bentuknya yang mengotak. Model ini juga hadir dengan konfigurasi 5-kursi yang memiliki fitur lebih mewah ketimbang pikap biasa.

Secara global Chery belum memiliki model pikap dalam deretan lini produk mereka. Namun, sub-brand Jetour telah memperkenalkan F700 dalam ajang Shanghai Auto Show 2025, pada Maret lalu.

Model tersebut dikabarkan akan mengusung teknologi PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Bahkan, model ini telah dikembangkan dengan setir kanan sehingga sangat memungkinkan dipasarkan di Indonesia.