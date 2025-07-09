Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OPPO Reno14 Series Segera Meluncur di Indonesia, Bawa Kamera AI Flash dan Desain Tahan Air

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |11:36 WIB
OPPO Reno14 Series Segera Meluncur di Indonesia, Bawa Kamera AI Flash dan Desain Tahan Air
Oppo Reno14 Series segera diluncurkan di Indonesia. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA OPPO akan segera menghadirkan smartphone Reno14 Series, yang memadukan teknologi dan fashion, di Indonesia. OPPO Reno14 Series hadir dengan dilengkapi Kamera AI Flash dan desain Iridescent Mermaid yang unik dan elegan.

Desain Iridescent Mermaid, yang terinspirasi dari tren “Mermaidcore” menjadi salah satu daya tarik OPPO Reno14 Series. Desain yang disematkan pada bagian belakang ponsel ini menghadirkan efek kilau warna-warni tergantung sudut cahaya.

Efek ini diwujudkan melalui proses Iridescent Glow Process dengan 12 lapisan material presisi yang disusun sempurna dan dipoles secara mikroskopis hingga lima kali, menciptakan tekstur setipis 20 mikron. Hasilnya adalah gradasi warna memukau yang memancarkan aura elegan dan dinamis.

Oppo Reno14 5G.

Desain ini dilengkapi dengan Gradient Aura Design yang diperkenalkan pada modeul kamera, memberi tampilan yang lembut dan estetis. Desain ini tersedia pada warna Opal White untuk Reno14 5G dan Reno14 Pro 5G, serta Opal Blue untuk Reno14 F 5G.

Bagian belakang Reno14 dan Reno14 Pro juga kokoh karena dibuat dari One-piece Sculpted Glass, selembar kaca utuh tanpa sambungan yang dibentuk melalui proses 65 tahap, dua kali lebih lama dari metode biasa. Kaca ini dipadu dengan rangka aluminium kelas aerospace dan telah mengantongi sertifikasi IP66, IP68, dan IP69, yang membuatnya tahan air bahkan di tekanan tinggi, sehingga pengguna bahkan dapat merekam video dan mengambil foto dalam air tanpa perlu casing tambahan.

Untuk pengalaman sentuhan yang berbeda, OPPO memperkenalkan Velvet Glass. Dengan lebih dari 10 juta mikro kristal yang diproses secara kimiawi hingga menghasilkan tekstur selembut kain beludru, bagian belakang perangkat terasa elegan, halus, dan anti-noda sidik jari.

Dengan kombinasi desain, material, dan sentuhan inovatif ini, Reno14 Series memadukan teknologi, ketangguhan, dan gaya dalam sebuah ponsel yang elegan.

Fitur lain yang menjadi sorotan pada OPPO Reno 14 Series adalah AI Flash Photography dan Fitur AI Editor 2.0 yang menambah pengalaman fotografi pengguna.

 

