Daftar Koleksi Mobil Mewah Liana Saputri, Anak Haji Isam yang Beli Saham 15 Persen KFC

Daftar Koleksi Mobil Mewah Liana Saputri, Anak Haji Isam yang Beli Saham 15 Persen KFC (Instagram/lianajhonlin12)

JAKARTA — Daftar koleksi mobil mewah Liana Saputri menarik diketahui. Anak Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu membeli 15 persen saham KFC.

Liana Saputri, melalui PT Shankara Fortuna Nusantara (SFN), membeli 15 persen saham PT Jagonya Ayam Indonesia (JAI) dari PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST).

"Transaksi penjualan saham milik PT Fast Food Indonesia Tbk senilai Rp54.440.100.000 di PT Jagonya Ayam Indonesia," tulis keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

Selain itu, Liana saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham utama PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN).

Di luar aktivitas bisnisnya, Liana pernah menjadi pembalap offroad. Ia pernah menjuarai Indonesia Xtreme Sprint Offroad Racing (IXSOR) pada 2018.

Karena itu, tak heran ia memiliki ketertarikan terhadap otomotif. Ia memiliki sejumlah mobil mewah. Bahkan, ada mobil yang langka menghuni garasi.

Berikut deretan koleksi mobil mewah Liana Saputri yang pernah diunggah di akun Instagram pribadinya dan beberapa kali tampil di media, sebagaimana dirangkum pada Rabu (9/7/2025). :

1. BMW M850i xDrive First Edition

Ini merupakan mobil mewah dengan unit terbatas. Secara global, BMW hanya memproduksi 400 unit varian First Edition dari M850i.

Edisi khusus BMW M850i xDrive First Edition ini dibekali mesin V8 dilengkapi teknologi BMW TwinPower Turbo. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 530 horsepower (hp), memberikan performa yang agresif dan responsif.

Liana pernah momposting mobil ini di Instagram pribadinya pada Juni 2019.

"Si Boss akhirnya datang. Mengingat hari ini saya masih tidak percaya. Terima kasih BMW Indonesia untuk bisa mewujudkannya. Saya juga berterima kasih untuk semua teman yang merencanakan kejutan ini. Kalian semua sukses membuat hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya, terima kasih!" tulis Liana saat itu.

Harga mobil mewah langka ini diperkirakan di kisaran Rp3,4-3,5 miliar.

2. McLaren 650S

Supercar asal Inggris ini juga termasuk dalam daftar mobil mewah milik Liana. McLaren 650S dikenal dengan performa luar biasa dari mesin 3.8 liter V8 twin-turbocharged. Mesin itu mampu memuntahkan tenaga hingga 650 PS.

Untuk performanya, McLaren 650S memiliki kecepatan maksimum hingga 329 km/jam. Liana pernah memamerkan mobil ini pada 2015 dan 2018 di akun Instagram miliknya.

Dalam pasar Indonesia, harga McLaren 650S berkisar Rp 8 miliar. Harga ini tergantung opsi dan spesifikasi.