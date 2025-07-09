Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Juni 2025 Turun, Cuma 57.760 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |10:42 WIB
Penjualan Mobil Juni 2025 Turun, Cuma 57.760 Unit
Penjualan Mobil Juni 2025 Turun, Cuma 57.760 Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Penjualan mobil pada Juni 2025 turun. Sepanjang semester I 2025, penjualan mobil nasional turun dibandingkan tahun lalu.

1. Penjualan Mobil Juni 2025

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo) dikutip pada Rabu (9/7/2025), penjualan wholesales (pabrik ke diler) pada Juni 2025 sebanyak 57.760 unit. Angka tersebut turun 4,7 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebanyak 60.612 unit. 

Di sisi lain, penjualan ritel (diler ke konsumen) naik tipis. Pada Juni 2025, penjualan ritel mencapai 61.647 unit. Jumlah ini naik tipis 0,6 persen dari Mei 2025 yakni sebanyak 61.307 unit.

Sementara itu, wholesales pada Juni 2025 anjlok 22,6 persen dibandingkan Juni 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, wholesales mencapai 74.615 unit. 

Penjualan ritel pada Juni 2025 juga terkoreksi hingga 12,3 persen dibandingkan periode yang sama 2024. Pada Juni 2024, penjualan ritel tembus 70.290.

 

