Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 HP Lipat Terbaik dan Termurah 2025

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |22:57 WIB
5 HP Lipat Terbaik dan Termurah 2025
Samsung Galaxy Z Flip4 5G. (Foto: Samsung)
A
A
A

JAKARTA – Teknologi ponsel lipat di tahun 2025 semakin terjangkau dan inovatif. Pilihannya pun makin beragam, dengan desain futuristik serta spesifikasi yang canggih. HP lipat masa kini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari produktivitas seperti bekerja dan belajar, hingga hiburan seperti menonton video dan bermain game berkualitas tinggi.

Selain desain yang makin keren, performa HP lipat juga semakin tangguh berkat penggunaan chipset terbaru yang hemat daya dan cepat. Prosesor kelas atas dipadukan dengan RAM besar membuat multitasking dan menjalankan aplikasi berat jadi lancar tanpa lag. Kapasitas baterai yang besar serta teknologi pengisian cepat membuat HP ini bisa digunakan lebih lama tanpa sering diisi ulang, sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari.

Berikut lima rekomendasi HP lipat terbaik dan termurah tahun 2025:

1. Tecno Phantom V Flip 5G

Tecno Phantom V Flip 5G adalah salah satu pionir HP lipat murah di Indonesia. Desain clamshell-nya modern dan tampak premium, namun tetap ramah di kantong. Cocok bagi yang ingin mencoba HP lipat tanpa harus merogoh kocek dalam.

Spesifikasi:

  • Layar utama: 6,9 inci Foldable LTPO AMOLED, Full HD+, refresh rate 120Hz
  • Layar cover: 1,32 inci AMOLED, 466 x 466 piksel
  • Prosesor: MediaTek Dimensity 8050
  • RAM/ROM: 8GB/256GB
  • Kamera belakang: 64MP utama + 13MP ultrawide
  • Kamera depan: 32MP
  • Baterai: 4.000 mAh, fast charging 45W
  • Sistem operasi: Android 13, HIOS 13.5
  • Harga: Sekitar Rp7.500.000
     

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167670//apple-69gD_large.jpg
Optimis, Apple Dilaporkan Akan Produksi 20 Juta Unit iPhone Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167409//konsep_ponsel_lipat_tiga_samsung-0iMB_large.jpg
Ponsel Lipat Tiga Samsung Kemungkinan Diluncurkan Bulan Ini, Diproduksi Hanya 50 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/57/3166636//vivo_x_fold5_resmi_diluncurkan_di_indonesia-36ue_large.JPG
Foldable Ringan dengan Baterai Besar, Vivo X Fold5 Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/57/3151212//ilustrasi-0T1D_large.jpg
HP RAM 6GB Harga di Bawah Rp2 Juta Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/57/3135359//oppo_find_n5_resmi_meluncur_di_indonesia-i7Ol_large.jpg
Smartphone Fold Tertipis di Dunia, OPPO Find N5 Resmi Hadir di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/57/3128223//ilustrasi-yzco_large.jpeg
Samsung Kemungkinan Tengah Kembangkan Ponsel Lipat Empat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement