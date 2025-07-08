5 HP Lipat Terbaik dan Termurah 2025

JAKARTA – Teknologi ponsel lipat di tahun 2025 semakin terjangkau dan inovatif. Pilihannya pun makin beragam, dengan desain futuristik serta spesifikasi yang canggih. HP lipat masa kini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari produktivitas seperti bekerja dan belajar, hingga hiburan seperti menonton video dan bermain game berkualitas tinggi.

Selain desain yang makin keren, performa HP lipat juga semakin tangguh berkat penggunaan chipset terbaru yang hemat daya dan cepat. Prosesor kelas atas dipadukan dengan RAM besar membuat multitasking dan menjalankan aplikasi berat jadi lancar tanpa lag. Kapasitas baterai yang besar serta teknologi pengisian cepat membuat HP ini bisa digunakan lebih lama tanpa sering diisi ulang, sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari.

Berikut lima rekomendasi HP lipat terbaik dan termurah tahun 2025:

1. Tecno Phantom V Flip 5G

Tecno Phantom V Flip 5G adalah salah satu pionir HP lipat murah di Indonesia. Desain clamshell-nya modern dan tampak premium, namun tetap ramah di kantong. Cocok bagi yang ingin mencoba HP lipat tanpa harus merogoh kocek dalam.

Spesifikasi: